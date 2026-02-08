  • Спортс
  • Гашек об освистывании вице-президента США Вэнса на открытии ОИ: «Учитывая их с Трампом действия, ничего удивительного. Случалось ли такое с политиком из США в истории Олимпиад?»
46

Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Доминик Гашек прокомментировал информацию, что вице-президента США Джей Ди Вэнса и его супругу освистали на церемонии открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане.

«Учитывая их с Трампом действия и отношение, освистывание не вызвало никакого удивления.

Случалось ли нечто подобное с американским политиком на официальном открытии Игр в истории Олимпиад?» – написал Гашек в соцсетях.

6 февраля в Милане прошли акции протеста против агентов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которая занимается обеспечением безопасности на Олимпиаде.

В январе сотрудники ICE были причастны к случаям стрельбы в американском Миннеанаполисе, это привело к двум жертвам среди местных жителей.

Трамп о том, что вице-президента США Вэнса освистали на открытии Олимпиады-2026: «Это правда? Это удивительно, потому что он нравится людям»

Вэнсу надо было принести с собой планшет с Мадуро по видеоконференции из американской тюрьмы. Типа вот, смотрите, показываем человеку Олимпиаду в прямом эфире, мы же не звери! 😂
И снова в комментариях адепты Гашека Последовательного))
Почему он обратил внимание только на освистывание Вэнса, а Израиль как всегда не заметил (даже в новости есть ссылка на это)? Мегапоследовательность)
И ещё: освистать и отстранить - совершенно разные вещи. Что американцам, что израильтянам абсолютно плевать на любую обструкцию обычных людей, пока перед ними стелятся политики и спортивные чиновники. И Гашек это понимает (не совсем же отбитый), поэтому и может позволить себе вопить что угодно
Он когда нибудь задаст вопрос правительству Чехии, норм им с таким союзником или нет?
Ответ ZarvuR2020
Он когда нибудь задаст вопрос правительству Чехии, норм им с таким союзником или нет?
Комментарий скрыт
Ответ Роман Ижболдин
Комментарий скрыт
Откуда такие познания о креслах в чехии?
Да их (Американцев)почти на каждой Олимпиаде освистывают ,ну кроме домашней конечно
Ответ beltravel71
Да их (Американцев)почти на каждой Олимпиаде освистывают ,ну кроме домашней конечно
Например?
А почему Гашек не критикует Борю Джонсона который сказал Зеленскому не заключать мир (на сахарных условиях для него), а продолжать воевать? вот Вэнс, который хочет закончить войну у Гашека плохой, а Джонсон, по сути ее и развязавший заново, хороший? прикольно получается
До Трампа же Америка всегда была белой и пушистой.
У меня складывается впечатление, что человек всю карьеру проиграл без шлема 🤦‍♂️
Думаю гашека больше не пустят в самую свободную страну.
Комментарий удален пользователем
Ответ Shamarin
Комментарий удален пользователем
У него нет никакой последовательности/непоследовательности. Он делает карьеру в субъекте внешней политики Евросоюз. У ЕС есть проблемы как с Россией так и США. Гашек кидается как на Россию, так и на США. Последовательным он будет если начнёт в том же духе про Евросоюз говорить, а этого никогда не будет)

Все сравнения последовательности и непоследовательности озвучивают только те, кто считают ЕС и США одним субъектом. Тогда да - Гашек последователен, всё говорит честно и так далее. Если же понять, что ЕС это не США, а Гашек это чешский политик, то все вопросы относительно его высказываний пропадают и уравнение внезапно решается :)
Ответ Алексaндр Молодкин
У него нет никакой последовательности/непоследовательности. Он делает карьеру в субъекте внешней политики Евросоюз. У ЕС есть проблемы как с Россией так и США. Гашек кидается как на Россию, так и на США. Последовательным он будет если начнёт в том же духе про Евросоюз говорить, а этого никогда не будет) Все сравнения последовательности и непоследовательности озвучивают только те, кто считают ЕС и США одним субъектом. Тогда да - Гашек последователен, всё говорит честно и так далее. Если же понять, что ЕС это не США, а Гашек это чешский политик, то все вопросы относительно его высказываний пропадают и уравнение внезапно решается :)
Комментарий удален модератором
Рекомендуем