Гашек об освистывании вице-президента США Вэнса на открытии ОИ: «Учитывая их с Трампом действия, ничего удивительного. Случалось ли такое с политиком из США в истории Олимпиад?»
Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Доминик Гашек прокомментировал информацию, что вице-президента США Джей Ди Вэнса и его супругу освистали на церемонии открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане.
«Учитывая их с Трампом действия и отношение, освистывание не вызвало никакого удивления.
Случалось ли нечто подобное с американским политиком на официальном открытии Игр в истории Олимпиад?» – написал Гашек в соцсетях.
6 февраля в Милане прошли акции протеста против агентов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которая занимается обеспечением безопасности на Олимпиаде.
В январе сотрудники ICE были причастны к случаям стрельбы в американском Миннеанаполисе, это привело к двум жертвам среди местных жителей.
Трамп о том, что вице-президента США Вэнса освистали на открытии Олимпиады-2026: «Это правда? Это удивительно, потому что он нравится людям»
Почему он обратил внимание только на освистывание Вэнса, а Израиль как всегда не заметил (даже в новости есть ссылка на это)? Мегапоследовательность)
И ещё: освистать и отстранить - совершенно разные вещи. Что американцам, что израильтянам абсолютно плевать на любую обструкцию обычных людей, пока перед ними стелятся политики и спортивные чиновники. И Гашек это понимает (не совсем же отбитый), поэтому и может позволить себе вопить что угодно
Все сравнения последовательности и непоследовательности озвучивают только те, кто считают ЕС и США одним субъектом. Тогда да - Гашек последователен, всё говорит честно и так далее. Если же понять, что ЕС это не США, а Гашек это чешский политик, то все вопросы относительно его высказываний пропадают и уравнение внезапно решается :)