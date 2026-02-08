Гашек об освистывании вице-президента США Вэнса на открытии ОИ: «Учитывая их с Трампом действия, ничего удивительного. Случалось ли такое с политиком из США в истории Олимпиад?»

Гашек об освистывании вице-президента США на открытии ОИ: ничего удивительного.

Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Доминик Гашек прокомментировал информацию, что вице-президента США Джей Ди Вэнса и его супругу освистали на церемонии открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане.

«Учитывая их с Трампом действия и отношение, освистывание не вызвало никакого удивления.

Случалось ли нечто подобное с американским политиком на официальном открытии Игр в истории Олимпиад?» – написал Гашек в соцсетях.

6 февраля в Милане прошли акции протеста против агентов Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которая занимается обеспечением безопасности на Олимпиаде.

В январе сотрудники ICE были причастны к случаям стрельбы в американском Миннеанаполисе, это привело к двум жертвам среди местных жителей.

Трамп о том, что вице-президента США Вэнса освистали на открытии Олимпиады-2026: «Это правда? Это удивительно, потому что он нравится людям»