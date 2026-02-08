  • Спортс
Фонбет Матч звезд КХЛ. KHL RUS выиграла у KHL U23 в финале, KHL Ural победила KHL World в игре за бронзу. Видеоспортс’’ показывал матчи и конкурсы

В рамках Матча звезд КХЛ прошли финалы мини-турнира.

8 февраля в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ, который проходит в Екатеринбурге, состоялись финал и матч за третье место мини-турнира, а также три конкурса мастер-шоу.

Перед началом игрового дня состоялось музыкальное шоу, хедлайнером которого станет певица Bearwolf.

ВидеоСпортс’’ показывал все события дня в прямом эфире.

В мини-турнире играли четыре команды: 

KHL Ural Stars – сборная из игроков «Автомобилиста» «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева».

KHL World Stars – команда из легионеров лиги, а также белорусских и казахстанских хоккеистов.

KHL RUS Stars – сборная российских игроков лиги.

KHL U23 Stars – команда молодых хоккеистов лиги, рожденных с 1 января 2003 года.

Матчи прошли в формате «4 на 4». Длительность – два периода по 10 минут.

Фонбет Матч звезд КХЛ

KHL Ural Stars – KHL World Stars 9:6 (6:3, 3:3)

1:0 – 1 Канцеров (Силантьев, Ткачев)

2:0 – 3 Ливо (Дронов)

3:0 – 4 Денежкин (Жаровский, Горбунов)

4:0 – 4 Яковлев (Ткачев, Вязовой)

5:0 – 6 Дронов (Денежкин, Блэкер)

6:0 – 6 Василевский (Жаровский)

6:1 – 7 Спронг

6:2 – 8 Лабанк (Савчук, Уил)

6:3 – 9 Потуральски (Лабанк, Уил)

7:3 – 13 Горбунов (Жаровский, Денежкин)

7:4 – 13 Пинчук (Спронг, Миллер)

7:5 – 16 Миллер (Пинчук, Спронг)

8:5 – 17 Григоренко (Ливо, Василевский)

9:5 – 20 Канцеров (Силантьев)

9:6 – 20 Кленденинг (Энэс, Пинчук)

KHL RUS Stars – KHL U23 Stars 9:2 (5:1, 4:1)

0:1 – 1 Орлов (Сурин)

1:1 – 2 Окулов (Белозеров)

2:1 – 6 Аймурзин (Шипачев)

3:1 – 6 Аймурзин (Шипачев)

4:1 – 10 Аймурзин (Долганов)

5:1 – 10 Аймурзин

6:1 – 15 Белозеров (Иванов)

7:1 – 18 Белозеров

8:1 – 18 Аймурзин

9:1 – 20 Шипачев (Радулов)

9:2 – 20 Ильин (Виноградов)

Защитник «Трактора» Григорий Дронов выиграл конкурс «Сила броска». Владимир Галкин из «Автомобилиста» победил в конкурсе вратарей. В конкурсе тренеров лучшим стал Игорь Гришин из «Нефтехимика».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
На мой взгляд, значение этих потешных игр явно преувеличено.
Какие недружественные названия у команд
Какое же убогое название команд , просто колхоз
Это был мой второй матч звёзд (первый посещал в Питере). Что могу сказать: формат самих игр стал хуже. Четвертый игрок на площадке явно лишний, свободного льда меньше, игры смотреть стало скучнее. Не понимаю, почему КХЛ боится экспериментировать с правилами. Зачем нужны вбрасывания после голов? Можно отдавать шайбу команде, которая пропустила гол. Пусть начинает со своей зоны. Зачем нужны офсайды? Понятно, что судьи и так почти не свистят их, но игроки все равно соблюдают вход в зону, и явных нарушений правила не бывает.

Зачем столько игроков в командах? На мвз играет половина лиги и 8 тренеров. Должен быть престиж, шоу, а тут смотришь как будто двусторонку в межсезонье.

Существование команды U23 вызывает большие вопросы. Эти парни должны играть в сборной, но не на матче звезд. Дело не в уровне игры, а в том, что для зрителя единицы могут делать шоу, а молодые выходят на лед с мыслью «не обосраться». Есть конечно парочка исключений, но не более того.

Отдельно бы отметил Илью Набокова и особенно Зака Фукале, этого парня наблюдал бы во всех МВЗ, вне зависимости от уровня игры и команды.

Придумать можно много чего, достаточно сделать конкурс идей среди болельщиков, и вам придумают такой матч звёзд, который станет лучшим за всю историю лиги. Сейчас это выглядит всё ещё как дешевая попытка скопировать существующее годами шоу за океаном с нелепыми добавками «своего», которое делает только хуже. А на реальные изменения в сторону зрелищности лига почему-то не идёт.

Конкурсы были более менее, хотя тоже есть над чем работать.
