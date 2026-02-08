Фонбет Матч звезд КХЛ. KHL RUS выиграла у KHL U23 в финале, KHL Ural победила KHL World в игре за бронзу. Видеоспортс’’ показывал матчи и конкурсы
8 февраля в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ, который проходит в Екатеринбурге, состоялись финал и матч за третье место мини-турнира, а также три конкурса мастер-шоу.
Перед началом игрового дня состоялось музыкальное шоу, хедлайнером которого станет певица Bearwolf.
ВидеоСпортс’’ показывал все события дня в прямом эфире.
В мини-турнире играли четыре команды:
KHL Ural Stars – сборная из игроков «Автомобилиста» «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева».
KHL World Stars – команда из легионеров лиги, а также белорусских и казахстанских хоккеистов.
KHL RUS Stars – сборная российских игроков лиги.
KHL U23 Stars – команда молодых хоккеистов лиги, рожденных с 1 января 2003 года.
Матчи прошли в формате «4 на 4». Длительность – два периода по 10 минут.
Фонбет Матч звезд КХЛ
KHL Ural Stars – KHL World Stars 9:6 (6:3, 3:3)
1:0 – 1 Канцеров (Силантьев, Ткачев)
2:0 – 3 Ливо (Дронов)
3:0 – 4 Денежкин (Жаровский, Горбунов)
4:0 – 4 Яковлев (Ткачев, Вязовой)
5:0 – 6 Дронов (Денежкин, Блэкер)
6:0 – 6 Василевский (Жаровский)
6:1 – 7 Спронг
6:2 – 8 Лабанк (Савчук, Уил)
6:3 – 9 Потуральски (Лабанк, Уил)
7:3 – 13 Горбунов (Жаровский, Денежкин)
7:4 – 13 Пинчук (Спронг, Миллер)
7:5 – 16 Миллер (Пинчук, Спронг)
8:5 – 17 Григоренко (Ливо, Василевский)
9:5 – 20 Канцеров (Силантьев)
9:6 – 20 Кленденинг (Энэс, Пинчук)
KHL RUS Stars – KHL U23 Stars 9:2 (5:1, 4:1)
0:1 – 1 Орлов (Сурин)
1:1 – 2 Окулов (Белозеров)
2:1 – 6 Аймурзин (Шипачев)
3:1 – 6 Аймурзин (Шипачев)
4:1 – 10 Аймурзин (Долганов)
5:1 – 10 Аймурзин
6:1 – 15 Белозеров (Иванов)
7:1 – 18 Белозеров
8:1 – 18 Аймурзин
9:1 – 20 Шипачев (Радулов)
9:2 – 20 Ильин (Виноградов)
Защитник «Трактора» Григорий Дронов выиграл конкурс «Сила броска». Владимир Галкин из «Автомобилиста» победил в конкурсе вратарей. В конкурсе тренеров лучшим стал Игорь Гришин из «Нефтехимика».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Зачем столько игроков в командах? На мвз играет половина лиги и 8 тренеров. Должен быть престиж, шоу, а тут смотришь как будто двусторонку в межсезонье.
Существование команды U23 вызывает большие вопросы. Эти парни должны играть в сборной, но не на матче звезд. Дело не в уровне игры, а в том, что для зрителя единицы могут делать шоу, а молодые выходят на лед с мыслью «не обосраться». Есть конечно парочка исключений, но не более того.
Отдельно бы отметил Илью Набокова и особенно Зака Фукале, этого парня наблюдал бы во всех МВЗ, вне зависимости от уровня игры и команды.
Придумать можно много чего, достаточно сделать конкурс идей среди болельщиков, и вам придумают такой матч звёзд, который станет лучшим за всю историю лиги. Сейчас это выглядит всё ещё как дешевая попытка скопировать существующее годами шоу за океаном с нелепыми добавками «своего», которое делает только хуже. А на реальные изменения в сторону зрелищности лига почему-то не идёт.
Конкурсы были более менее, хотя тоже есть над чем работать.