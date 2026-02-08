  • Спортс
  • Вячеслав Козлов о селекции «Динамо»: «Знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто есть. Нужно прервать серию неудач, подготовиться к плей-офф»
9

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о селекционной работе клуба. 

– Основываясь на своём богатейшем игровом и тренерском опыте, как планируете выводить из «спячки» лидеров команды? Практикуете ли вы индивидуальные разговоры?

– Да, практикую. Всех не устраивает та ситуация, в которую мы попали. Сейчас идет хороший тренировочный процесс. Все к нему с пониманием относятся, равно как и к тем нагрузкам, что мы сейчас даем. Все понимают, для чего это делается. Только через работу можно прийти к успеху.

– Ясно, что уже не провести селекцию заново, а летом вас не было в тренерском штабе, но вы не считаете, что нынешнее «Динамо» является слишком возрастной командой? Способна ли она повторить прошлогодний кубковый поход?

– Мы потеряли целый ряд очень важных игроков: Пакетта, Михеева, отдали Рашевского. Это целая тройка плюс Готовец. На рынке в дедлайн мы не смогли успешно сработать, потому что одни клубы просто не отдавали игроков, а другие – просили огромную компенсацию. Поэтому что есть, то есть.

Сами мы не стали никого обменивать, потому что верим в наших игроков. Сейчас нам прежде всего нужно прервать неудачную серию. И хорошо подготовиться к плей-офф. Да, мы знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто у нас есть. Другого пути нет, – сказал Козлов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Команда не молодая, но мы подписываем "молодого" Галиева. Слава, где логика? Очень надеюсь слова с делом уляжуться.
Ответ Вольфсбург
Команда не молодая, но мы подписываем "молодого" Галиева. Слава, где логика? Очень надеюсь слова с делом уляжуться.
А Слава здесь при чем? Подписание Галиева дела Сушко.
Ответ Дмитрий Абрамов
А Слава здесь при чем? Подписание Галиева дела Сушко.
Мимо тренера ничего не проходит, был бы против, Галиева не было бы.
Ну да. Взяли чувака,который башкой забивает в свои ворота. Калиниченко зовут. Дальше. Зинченко. В доску свой парень. Улыбается всегда. Играет так себе. А вот зачем отдали Рашевского и Менелла,лишив себя 2 тройки и 2 спецбригады? Башка есть на плечах?
Да уж, не весело
Далее. Много игроков было. Кузнецов,Спронг,Бурдасов. Это нападение. Можно было дырявогр Моторыгина поменять. Можно было 2 защитников из ахл зацепить. Но работать надо. Посмотрите,как усилился авто,салават. Как селекционируют в аве и магнитке...
А у нас назначают гт того,кого в сочах забраковали . Не в физике дело. Просто команда возрастная . Скорости нет.
Сиавьие Роиенберга . Рома сразу пятерку из вхл организует,как в ска. Глядишь,и появятся новые демидовы и воробьёвы. А то так и будут одни кисаковы,в 23 грда надежды всё подающие. Но не тянут . Подсуху посиавь-сразу авоську накадают
Тот случай, когда руководство и тренер не пересекаются в интересах.
Рекомендуем