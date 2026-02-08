Вячеслав Козлов о селекции «Динамо»: «Знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто есть. Нужно прервать серию неудач, подготовиться к плей-офф»
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о селекционной работе клуба.
– Основываясь на своём богатейшем игровом и тренерском опыте, как планируете выводить из «спячки» лидеров команды? Практикуете ли вы индивидуальные разговоры?
– Да, практикую. Всех не устраивает та ситуация, в которую мы попали. Сейчас идет хороший тренировочный процесс. Все к нему с пониманием относятся, равно как и к тем нагрузкам, что мы сейчас даем. Все понимают, для чего это делается. Только через работу можно прийти к успеху.
– Ясно, что уже не провести селекцию заново, а летом вас не было в тренерском штабе, но вы не считаете, что нынешнее «Динамо» является слишком возрастной командой? Способна ли она повторить прошлогодний кубковый поход?
– Мы потеряли целый ряд очень важных игроков: Пакетта, Михеева, отдали Рашевского. Это целая тройка плюс Готовец. На рынке в дедлайн мы не смогли успешно сработать, потому что одни клубы просто не отдавали игроков, а другие – просили огромную компенсацию. Поэтому что есть, то есть.
Сами мы не стали никого обменивать, потому что верим в наших игроков. Сейчас нам прежде всего нужно прервать неудачную серию. И хорошо подготовиться к плей-офф. Да, мы знаем, что команда у нас немолодая. Значит, будем вытаскивать из тех, кто у нас есть. Другого пути нет, – сказал Козлов.
