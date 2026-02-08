  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Составленная Ларионовым сборная России выиграла бы медаль на Олимпиаде-2026 с вероятностью 45% по мнению авторов The Athletic. Шанс на золото – 12%
11

Составленная Ларионовым сборная России выиграла бы медаль на Олимпиаде-2026 с вероятностью 45% по мнению авторов The Athletic. Шанс на золото – 12%

Шансы России на золото Олимпиады-2026 составляют 12%, по мнению The Atletic.

Авторы The Atletic Пьер ЛеБрюн и Дом Лущишин оценили шансы сборной России, которую ранее составил главный тренер СКА Игорь Ларионов, на медаль на олимпийских играх 2026 года в Италии. 

Команда под руководством Ларионова выиграла бы медаль с вероятностью в 44,7%, а шансы на золото составляли бы 12,2%.

Допуск сборной России привел бы к тому, что Швеция оказалась бы в группе A вместе с Канадой. Россияне выступили бы в группе C с США, Словакией и Латвией. По мнению авторов The Atletic, Канада выиграла бы свою группу в 73% случаев, США – в 84%. При участии России эти показатели снизились бы до 66% и 64% соответственно.

Главное изменение – общее снижение медальных шансов для всех фаворитов. Больше всего в борьбе за золото потеряли бы Канада и США (примерно по 4%), а Швеция – 13%.

Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Панарин, Демидов, Сергачев, Никишин, Василевский, Шестеркин в олимпийской сборной России по версии Ларионова. Тренер СКА не выбрал никого из КХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная США по хоккею
logoСКА
Пьер ЛеБрюн
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoИгорь Ларионов
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
мне кажется, нам стоит всячески цепляться за своё отстранение. гипотетически мы выигрываем больше медалей, чем на практике))
Ответ Б.И.С.
мне кажется, нам стоит всячески цепляться за своё отстранение. гипотетически мы выигрываем больше медалей, чем на практике))
Да, появляется новая скрепа. Гордиться гипотетическими достижениями. В спорте и не только.
Ответ agentkuper
Да, появляется новая скрепа. Гордиться гипотетическими достижениями. В спорте и не только.
Да обычная скрепа. Ничего нового. Восхваляй старое, обещай, что новое будет еще лучше, про текущее ниче не говори
Как в анекдоте: виртуально у нас медаль ОИ, а реально ...
Что то, составленное Ларионоым всегда имеет вероятность золота 0%)
55% что вне медалей.
Как бы странно, какой бы не была сборная, шансы на третье место после Канады и США должны быть выше 50%.
Полностью согласен с Ларинованном
Лучший материал The Atletic после интервью с Пепом Гвардиолой ))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ? Узнайте в новом тексте
37 минут назадСпецпроект
Олимпиада-2026. Швеция против Италии, Финляндия проиграла Словакии
57 минут назад
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
сегодня, 18:27
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
сегодня, 18:38
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
сегодня, 17:59
Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану
сегодня, 17:26Фото
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
сегодня, 16:49
Проверьте свою готовность к хоккейному турниру на Олимпиаде в новом тесте
сегодня, 16:30Тесты и игры
Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
сегодня, 15:59
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен об 1:4 от Словакии: «Нам нужно чаще выходить к воротам, забивать грязные голы. Старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сэйвов»
8 минут назад
Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
17 минут назад
Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
27 минут назад
Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
42 минуты назад
Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
сегодня, 18:59
Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
сегодня, 18:46
Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»
сегодня, 17:49
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
сегодня, 17:35
У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
сегодня, 17:08Фото
Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»
сегодня, 16:57
Рекомендуем