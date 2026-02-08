Составленная Ларионовым сборная России выиграла бы медаль на Олимпиаде-2026 с вероятностью 45% по мнению авторов The Athletic. Шанс на золото – 12%

Шансы России на золото Олимпиады-2026 составляют 12%, по мнению The Atletic.

Авторы The Atletic Пьер ЛеБрюн и Дом Лущишин оценили шансы сборной России, которую ранее составил главный тренер СКА Игорь Ларионов, на медаль на олимпийских играх 2026 года в Италии.

Команда под руководством Ларионова выиграла бы медаль с вероятностью в 44,7%, а шансы на золото составляли бы 12,2%.

Допуск сборной России привел бы к тому, что Швеция оказалась бы в группе A вместе с Канадой . Россияне выступили бы в группе C с США, Словакией и Латвией. По мнению авторов The Atletic, Канада выиграла бы свою группу в 73% случаев, США – в 84%. При участии России эти показатели снизились бы до 66% и 64% соответственно.

Главное изменение – общее снижение медальных шансов для всех фаворитов. Больше всего в борьбе за золото потеряли бы Канада и США (примерно по 4%), а Швеция – 13%.

