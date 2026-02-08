Лав об Овечкине: «Единственный в своем роде, его значение в истории НХЛ уникально. Он лидер от природы. Алекс помог мне устроиться в КХЛ»

Митч Лав об Овечкине: его значение в истории НХЛ уникально.

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс » Митч Лав высказался о своем общении с Александром Овечкиным и оценил значение капитана «Вашингтона » для истории НХЛ.

Напомним, ранее Лав несколько сезонов работал в штабе «Кэпиталс».

«После того, как я приехал в Россию, я общался с ним немного. Я спросил, как дела у него и у «Кэпиталc», а он – как я обустроился в России. Я испытываю невероятное уважение к Алексу. Он помог мне устроиться в КХЛ . Он очень многое знает о лиге.

Овечкин – единственный в своем роде. Другого такого не существует. Все, что он из себя представляет, – его масштаб личности, его характер, то уважение, которое испытывают к нему другие игроки, его роль капитана, его значение как игрока в истории НХЛ , – уникально.

Конечно, хочется привнести подобную атмосферу в команду, с которой работаешь. Его способность как капитана воодушевлять команду на борьбу впечатляет. Это самое настоящее лидерство. Оно дано ему природой. Он лидер по своей сути. У меня каждый день была возможность наблюдать за этим, это я запомню навсегда», – сказал Митч Лав.