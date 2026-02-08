  • Спортс
  Ливо о Матче звезд КХЛ: «Рад, что играю за сборную Урала. Я выступал в Уфе и Челябинске, здесь лучшие болельщики в мире»
11

Ливо о Матче звезд КХЛ: «Рад, что играю за сборную Урала. Я выступал в Уфе и Челябинске, здесь лучшие болельщики в мире»

Нападающий «Трактора» Джош Ливо поделился впечатлениями от участия в Fonbet Матче звезд КХЛ, назвав уральских болельщиков лучшими в мире. 

– Классно быть частью такого мероприятия, это возможность и показать свое мастерство, и повеселить трибуны. В то же семьям и детям игроков тоже интересно принять в этом участие. Мне удалось увидеть старых друзей и также найти новых. Накануне было отличное приветственное мероприятие, благодаря которому удалось со всеми познакомиться, что в том числе это облегчает наше взаимодействие на площадке. 

– Что для вас главные цели на звездный уик-энд?

– Получить удовольствие от мероприятия и пообщаться с друзьями.

– Вы играете за сборную Урала. Насколько уже прониклись этим регионом?

– Мне нравится, в целом я играю здесь уже третий сезон – два года выступал за Уфу и теперь играю в Челябинске. Могу сказать, что в этом регионе лучшие в мире болельщики. Так что я очень рад, что играю за сборную Урала, – сказал Ливо. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
11 комментариев
В Уфе у него был карт Бланш... Но и очень сильное звено Тодд... Ремпал... Ливо.... Сумашедший подбор. С ними он и побил рекорд Сергея Мозякина... Если бы не валял девочку с самого начала когда из-за несвоевременного финансирования они играть перестали и несколько игр проиграли своим соседям и приципиальным противникам то он мог сильно оторваться от Мозякина. А Челябинске вообще играть перестал никто на блюдечке с голубой коемочкой не кладёт пасы и партнеры не впаривают как тот же Ремпал...
Ну после нищей Уфы, парень теперь хоть на позитиве всегда и уверен в будущем. Да и Челяба, на порядок круче город.
Сам то наверное живешь в богатом селе..
Прям на порядок круче?
Был счастЛивый, стал сопЛивый.
