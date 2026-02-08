Ливо о Матче звезд КХЛ: «Рад, что играю за сборную Урала. Я выступал в Уфе и Челябинске, здесь лучшие болельщики в мире»
Нападающий «Трактора» Джош Ливо поделился впечатлениями от участия в Fonbet Матче звезд КХЛ, назвав уральских болельщиков лучшими в мире.
– Классно быть частью такого мероприятия, это возможность и показать свое мастерство, и повеселить трибуны. В то же семьям и детям игроков тоже интересно принять в этом участие. Мне удалось увидеть старых друзей и также найти новых. Накануне было отличное приветственное мероприятие, благодаря которому удалось со всеми познакомиться, что в том числе это облегчает наше взаимодействие на площадке.
– Что для вас главные цели на звездный уик-энд?
– Получить удовольствие от мероприятия и пообщаться с друзьями.
– Вы играете за сборную Урала. Насколько уже прониклись этим регионом?
– Мне нравится, в целом я играю здесь уже третий сезон – два года выступал за Уфу и теперь играю в Челябинске. Могу сказать, что в этом регионе лучшие в мире болельщики. Так что я очень рад, что играю за сборную Урала, – сказал Ливо.