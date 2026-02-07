Россия U17 под руководством Миронова, Щитова, Терещенко выиграла Кубок будущего. У команды 2 победы в 3 матчах турнира

Сборная России до 17 лет выиграла Кубок Будущего-2026.

Сборная России до 17 лет стала победителем Кубка Будущего-2026 в Минске. Команда одержала 3 победы в 3 матчах, набрав 5 очков.

По ходу турнира Россия U17 победила Россию U18 (2:1) и сборную Беларуси U18 со счетом 7:3. Единственное поражение – от молодежной сборной Беларуси (2:3 Б).

В штаб сборной России до 17 лет на турнире входили: главный тренер Андрей Миронов, тренеры Алексей Терещенко и Никита Щитов , тренер вратарей Артем Артемьев и итенер по ОФП – Александр Кофанов.