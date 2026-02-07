  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Митч Лав: «Я думал, что команды в КХЛ играют в общем стиле. Удивило, что у многих клубов свой хоккей, в лиге много команд, у которых поставлена игра»
3

Митч Лав: «Я думал, что команды в КХЛ играют в общем стиле. Удивило, что у многих клубов свой хоккей, в лиге много команд, у которых поставлена игра»

Митч Лав: мое мнение о КХЛ немного изменилось, это хорошая лига.

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав рассказал, как изменилось его мнение о Fonbet Чемпионате КХЛ. 

«Большая честь для меня быть выбранным на Матч звезд, взаимодействовать с игроками, увидеть эту красивую арену, увидеть игроков других команд. Все хорошо проводят время. Я не так давно в России, не так давно в КХЛ. Сразу получить такой вызов – очень приятно. Это все делается для болельщиков, для игроков и для их семей. Мне особенно радостно, что я представляю здесь «Шанхайские драконы». Очень рад быть здесь и налаживать связь со всеми ребятами в лиге.

Мое мнение о России и о КХЛ немного изменилось, стало отличным от того, что я представлял до переезда сюда. Знал, что КХЛ – хорошая лига, работа в клубах организована качественно. Но я своими глазами увидел, что очень много команд стараются играть в своем стиле, в свой хоккей. Это меня удивило. Изначально я думал, что команды в КХЛ предпочитают играть в общем стиле, но это не так. Много команд уделяют большое внимание игре без шайбы. Об этом я не знал. 
 
Мы уже внесли несколько правок в ту систему, которая уже была выстроена в «Шанхайских драконах». В первую очередь, я попросил ребят относиться внимательнее к своим обязанностям. Стараемся быстрее двигать шайбу, делать больше перемещений и делать упор на атаку. В обороне же мы должны концентрироваться на отборах, быть внимательнее, потому что в лиге много команд, у которых поставлена игра.

Мы должны представлять из себя цельную команду, в которой задействован каждый игрок. Каждый из игроков должен работать, все должны работать на командный результат. Мы не можем себе позволить, чтобы одно из звеньев вдруг выпало из игры. Это главный момент, на который я обратил внимание», – сказал Лав.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РИА Новости»
logoМитч Лав
logoКХЛ
logoШанхай Дрэгонс
РИА Новости
тактика
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну посмотрим на работу в след. сезоне, говорят готовый тренер был для НХЛ.
Ответ Serh08
Ну посмотрим на работу в след. сезоне, говорят готовый тренер был для НХЛ.
Да, перспективы большие. Может сильно выстрелить в следующем сезоне. Проведет селекцию под себя, предсезонка. Шанхай 💯 будет сильнее
Странное заявление, возможно он думал, что у нас везде комбинационный хоккей.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ? Узнайте в новом тексте
37 минут назадСпецпроект
Олимпиада-2026. Швеция против Италии, Финляндия проиграла Словакии
57 минут назад
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
сегодня, 18:27
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
сегодня, 18:38
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
сегодня, 17:59
Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану
сегодня, 17:26Фото
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
сегодня, 16:49
Проверьте свою готовность к хоккейному турниру на Олимпиаде в новом тесте
сегодня, 16:30Тесты и игры
Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
сегодня, 15:59
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен об 1:4 от Словакии: «Нам нужно чаще выходить к воротам, забивать грязные голы. Старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сэйвов»
8 минут назад
Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
17 минут назад
Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
27 минут назад
Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
42 минуты назад
Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
сегодня, 18:59
Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
сегодня, 18:46
Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»
сегодня, 17:49
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
сегодня, 17:35
У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
сегодня, 17:08Фото
Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»
сегодня, 16:57
Рекомендуем