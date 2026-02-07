Митч Лав: «Я думал, что команды в КХЛ играют в общем стиле. Удивило, что у многих клубов свой хоккей, в лиге много команд, у которых поставлена игра»

Митч Лав: мое мнение о КХЛ немного изменилось, это хорошая лига.

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав рассказал, как изменилось его мнение о Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Большая честь для меня быть выбранным на Матч звезд, взаимодействовать с игроками, увидеть эту красивую арену, увидеть игроков других команд. Все хорошо проводят время. Я не так давно в России, не так давно в КХЛ. Сразу получить такой вызов – очень приятно. Это все делается для болельщиков, для игроков и для их семей. Мне особенно радостно, что я представляю здесь «Шанхайские драконы ». Очень рад быть здесь и налаживать связь со всеми ребятами в лиге.

Мое мнение о России и о КХЛ немного изменилось, стало отличным от того, что я представлял до переезда сюда. Знал, что КХЛ – хорошая лига, работа в клубах организована качественно. Но я своими глазами увидел, что очень много команд стараются играть в своем стиле, в свой хоккей. Это меня удивило. Изначально я думал, что команды в КХЛ предпочитают играть в общем стиле, но это не так. Много команд уделяют большое внимание игре без шайбы. Об этом я не знал.



Мы уже внесли несколько правок в ту систему, которая уже была выстроена в «Шанхайских драконах». В первую очередь, я попросил ребят относиться внимательнее к своим обязанностям. Стараемся быстрее двигать шайбу, делать больше перемещений и делать упор на атаку. В обороне же мы должны концентрироваться на отборах, быть внимательнее, потому что в лиге много команд, у которых поставлена игра.

Мы должны представлять из себя цельную команду, в которой задействован каждый игрок. Каждый из игроков должен работать, все должны работать на командный результат. Мы не можем себе позволить, чтобы одно из звеньев вдруг выпало из игры. Это главный момент, на который я обратил внимание», – сказал Лав.