  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии – Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь – больше, чем игра!»
129

Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии – Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь – больше, чем игра!»

Гашек о россиянах на Олимпиаде-2026: ответственность за это на Италии и МОК.

Бывший вратарь клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек высказался о российских спортсменах на Олимпиаде-2026 в Италии и заявил, что ответственность за их участие несут Италия и Международный олимпийский комитет.

«14 российских спортсменов! (в Играх-2026 принимают участие 13 россиян в качестве нейтральных атлетов – Спортс’‘).

Повторю еще раз: полную ответственность за это несут страна-организатор Италия и МОК. Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь важнее игры!» – написал Гашек в соцсети X.

Гашек о словах Инфантино про допуск России: «Президент ФИФА либо очень глуп, либо поддерживает ее. Мы не должны этого допустить»

Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: в итоговый список вошли 13 спортсменов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
logoДоминик Гашек
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoКХЛ
logoМОК
Политика
127 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Взыщи за Судеты, и немецкие танки фирмы Шкода.
Просто достал
Ответ Mehmet Okur
Взыщи за Судеты, и немецкие танки фирмы Шкода. Просто достал
Взыскать и поделиться с Гашеком!😂😂
Ответ Mehmet Okur
Взыщи за Судеты, и немецкие танки фирмы Шкода. Просто достал
Шкода выпускала чешские танки, а не немецкие. Немцы выпускались на Алькете, МАН, МНХ, Даймлер- Бенц , МИАГ, Хеншель , Порше...
Врача ему вызовите. Человек явно больной. Грех смеяться над больными. Их лечить надо.
Ответ rashnew
Врача ему вызовите. Человек явно больной. Грех смеяться над больными. Их лечить надо.
Да медицина тут бессильна 🤨🤨🤨
Ответ Александр Кудрявцев
Да медицина тут бессильна 🤨🤨🤨
Ну почему же?) Сейчас в Европе активно продвигается новейший вид лечения путем эвтаназии)
А с американских? Ну, если быть последовательным.
Ответ Операция Ы
А с американских? Ну, если быть последовательным.
Комментарий скрыт
Ответ Dima67
Комментарий скрыт
Нет. У нено очевидно туннельное зрение.
Старичок, у тебя там из сборной, где всего 7 толковых игроков, один сломался сегодня. Даже двух звеньев не набирается… а ты тут опять за старое…
Ответ dmsld
Старичок, у тебя там из сборной, где всего 7 толковых игроков, один сломался сегодня. Даже двух звеньев не набирается… а ты тут опять за старое…
Комментарий скрыт
Ответ Yury Stefanishin
Комментарий скрыт
А раньше где жил? В Закарпатье?
Да что там миллиарды. Украина уже Европе счёт на полтора триллиона выкатила. Так что миллиарды это слёзы, так на мелкие расходы Миндичам.
Скорую неадекватам
Ответ Vendetta4111323
Скорую неадекватам
Медицина тут бессильна
Тогда спортсменов всех ныне воюющих стран пусть отстраняют Гашек необъективен сейчас. Я против войн, однако я и против того, чтобы спортсменов делали крайними из-за разборок с применением оружия политиков.
А с Чехии не хочет взыскать за гитлеровские танки, которые чехи клепали не хуже немцев
Психиатрам надо обратить внимание на Гашека. В какой-то момент он увидит российский флаг или герб и сбросится с самого высокого этажа. Надо спасать чувака
Ответ Ржевский
Психиатрам надо обратить внимание на Гашека. В какой-то момент он увидит российский флаг или герб и сбросится с самого высокого этажа. Надо спасать чувака
"Надо спасать чувака"
Не. Не надо.
Этот дурачок все не успокоится.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ваша Олимпиада: конкурс историй на Трибуне
сегодня, 11:30Конкурс
Россия на Олимпиаде-2026 – версия Ларионова: Овечкин в 3-м звене, Панарин в центре, нет игроков КХЛ
8 февраля, 02:09
Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова
7 февраля, 18:30
Рекомендуем
Главные новости
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ? Узнайте в новом тексте
37 минут назадСпецпроект
Олимпиада-2026. Швеция против Италии, Финляндия проиграла Словакии
57 минут назад
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
сегодня, 18:27
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
сегодня, 18:38
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
сегодня, 17:59
Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану
сегодня, 17:26Фото
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
сегодня, 16:49
Проверьте свою готовность к хоккейному турниру на Олимпиаде в новом тесте
сегодня, 16:30Тесты и игры
Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
сегодня, 15:59
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен об 1:4 от Словакии: «Нам нужно чаще выходить к воротам, забивать грязные голы. Старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сэйвов»
8 минут назад
Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
17 минут назад
Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
27 минут назад
Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
42 минуты назад
Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
сегодня, 18:59
Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
сегодня, 18:46
Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»
сегодня, 17:49
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
сегодня, 17:35
У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
сегодня, 17:08Фото
Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»
сегодня, 16:57
Рекомендуем