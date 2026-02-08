Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии – Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь – больше, чем игра!»

Гашек о россиянах на Олимпиаде-2026: ответственность за это на Италии и МОК.

Бывший вратарь клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек высказался о российских спортсменах на Олимпиаде-2026 в Италии и заявил, что ответственность за их участие несут Италия и Международный олимпийский комитет.

«14 российских спортсменов! (в Играх-2026 принимают участие 13 россиян в качестве нейтральных атлетов – Спортс’‘).

Повторю еще раз: полную ответственность за это несут страна-организатор Италия и МОК. Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь важнее игры!» – написал Гашек в соцсети X.

