Гашек о российских спортсменах на ОИ-2026: «Это ответственность МОК и Италии – Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь – больше, чем игра!»
Бывший вратарь клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек высказался о российских спортсменах на Олимпиаде-2026 в Италии и заявил, что ответственность за их участие несут Италия и Международный олимпийский комитет.
«14 российских спортсменов! (в Играх-2026 принимают участие 13 россиян в качестве нейтральных атлетов – Спортс’‘).
Повторю еще раз: полную ответственность за это несут страна-организатор Италия и МОК. Украина должна взыскать с них миллиарды евро через суд. Жизнь важнее игры!» – написал Гашек в соцсети X.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
