НХЛ оштрафовала МакКэррона на 2 343 доллара. Форвард «Нэшвилла» наотмашь ударил клюшкой по руке ван Римсдайку, когда шайба находилась вдали от них

НХЛ оштрафовала Майкла МакКэррона за удар клюшкой по руке Тревору ван Римсдайку.
Департамент безопасности игроков НХЛ сообщил, что нападающий «Нэшвилла» Майкл МакКэррон оштрафован на 2 343 доллара и 75 центов – максимально допустимую сумму по Коллективному соглашению – за удар клюшкой Тревору ван Римсдайку в матче против «Вашингтона» (2:4).
Инцидент произошел в третьем периоде. МакКэррон наотмашь ударил клюшкой по руке Римсдайку, находясь у него за спиной. Шайба при этом находилась далеко от обоих игроков.
Сумма штрафа будет перечислена в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.
Рекомендуем