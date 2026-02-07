«Сент-Луис» забрал Финли с драфта отказов «Тампы». У 23-летнего форварда 2+1 в 22 матчах сезона

«Сент-Луис» забрал Джека Финли с драфта отказов «Тампы».

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг объявил, что клуб забрал нападающего Джека Финли с драфта отказов, куда его выставила «Тампа ».

23-летний канадский форвард в текущем сезоне набрал 3 (2+1) очка и «плюс 2» в 22 матчах регулярки при 21 минуте штрафа.

Финли был выбран «Тампой» во втором раунде драфта НХЛ-2020 под общим 57-м номером. Он сын бывшего защитника «Сент-Луиса » Джеффа Финли, выступавшего за «Блюз» с 1998 по 2004 год.