Ларионов о своей философии: «Атака – самое главное. Русский стиль – это контроль шайбы, непредсказуемость. Одной силы мало, нужен интеллект, игровой IQ»

Ларионов о своей философии игры: атака – самое главное.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о своей игровой философии, отметив, что атака является для него приоритетным элементом при построении команды. 

«Я выбирал игроков с мышлением, техникой, хорошей оборонительной игрой, высоким хоккейным IQ и командным подходом. 

Физика – важная часть хоккея. Но когда играют лучшие против лучших, как, например, на Кубке Канады-1987, одного силового давления недостаточно. Нужен интеллект, чтобы сделать все необходимое для игры с талантливыми партнерами.

Для меня атака – самое главное. Русский стиль – это контроль шайбы и непредсказуемость. Защитники должны быть достаточно умны, чтобы останавливать выходы из зоны и вовремя точными пасами подключать форвардов. Это ключевой момент», – сказал Ларионов в интервью для The Athletic. 

Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Панарин, Демидов, Сергачев, Никишин, Василевский, Шестеркин в олимпийской сборной России по версии Ларионова. Тренер СКА не выбрал никого из КХЛ

Хватит из себя корчить профессора, ты - обычный престарелый физрук
Послушаешь профессора и думаешь какой прогрессивный тренер, это же находка для любой команды, а когда посмотришь его тренерский путь- фиаско с молодежкой , неудача с Торпедо, СКА плетущийся в хвосте конференции , приходит осознание, что король-то голый.
Ответ притвиц
Послушаешь профессора и думаешь какой прогрессивный тренер, это же находка для любой команды, а когда посмотришь его тренерский путь- фиаско с молодежкой , неудача с Торпедо, СКА плетущийся в хвосте конференции , приходит осознание, что король-то голый.
Внимательнее надо слушать, тогда не очаруетесь, а посмеëтесь и поймëте что он голый, ещë до назначения
Ответ притвиц
Послушаешь профессора и думаешь какой прогрессивный тренер, это же находка для любой команды, а когда посмотришь его тренерский путь- фиаско с молодежкой , неудача с Торпедо, СКА плетущийся в хвосте конференции , приходит осознание, что король-то голый.
он не голый, он в перстне
Всё хорошо Ларионов у тебя , как теоретика на бумаге ,а вот на практике в работе мешают знать тебе " ухабы " в работе ! На носу уже почти полфевраля , а ты с со Ска висишь всё на 8 месте в туртаблице Запада благодаря плохой не стабильной игры " Драконов ", а то были бы на 9 !
Ответ Огюст
Всё хорошо Ларионов у тебя , как теоретика на бумаге ,а вот на практике в работе мешают знать тебе " ухабы " в работе ! На носу уже почти полфевраля , а ты с со Ска висишь всё на 8 месте в туртаблице Запада благодаря плохой не стабильной игры " Драконов ", а то были бы на 9 !
А если он пройдёт первый раунд, вы тут же переобуетесь?
Я уже несколько раз видел, как на спортсру мнение о нём менялось на диаметрально противоположное, а потом обратно.
Ларионов похож на обыкновенного продавана, а не на тренера-специалиста. Он хорошо умеет продать себя, в том числе как тренера, но со временем выясняется, что он не тренер, он продаван. Продаван себя.
Когда продажи собственного вина не пошли, но не выбрасывать же)
Ответ Операция Ы
Когда продажи собственного вина не пошли, но не выбрасывать же)
Да и стейкхаусы в мск тоже так-себе.. дорого и маленькие порции :))
видать не прет бизнесс
такой же сказочный фантазер как йозенберг,один с самолетными ногами и системой а второй с малиной и Скотти Боумэном
Бла - бла - бла...
Главное - не атака, контроль или интеллект, а рабочая этика)))
Ответ Dragon10
Бла - бла - бла... Главное - не атака, контроль или интеллект, а рабочая этика)))
ога, рабочая этика. то-то профессор так не любил эту этику
На 8 месте как Торпедо в том году для него это привычно
Я говорил что он не тренер.
Продолжай, Игорёша, продолжай, без плей-офф вам давно пора. Ты справишься.
Шарлотан,иди с Ромой Будильником беседуйте и винцо попивайте.
