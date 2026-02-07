Ларионов о своей философии: «Атака – самое главное. Русский стиль – это контроль шайбы, непредсказуемость. Одной силы мало, нужен интеллект, игровой IQ»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о своей игровой философии, отметив, что атака является для него приоритетным элементом при построении команды.
«Я выбирал игроков с мышлением, техникой, хорошей оборонительной игрой, высоким хоккейным IQ и командным подходом.
Физика – важная часть хоккея. Но когда играют лучшие против лучших, как, например, на Кубке Канады-1987, одного силового давления недостаточно. Нужен интеллект, чтобы сделать все необходимое для игры с талантливыми партнерами.
Для меня атака – самое главное. Русский стиль – это контроль шайбы и непредсказуемость. Защитники должны быть достаточно умны, чтобы останавливать выходы из зоны и вовремя точными пасами подключать форвардов. Это ключевой момент», – сказал Ларионов в интервью для The Athletic.
Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Панарин, Демидов, Сергачев, Никишин, Василевский, Шестеркин в олимпийской сборной России по версии Ларионова. Тренер СКА не выбрал никого из КХЛ
Я уже несколько раз видел, как на спортсру мнение о нём менялось на диаметрально противоположное, а потом обратно.
видать не прет бизнесс
Главное - не атака, контроль или интеллект, а рабочая этика)))
Я говорил что он не тренер.