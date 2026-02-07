Спронг о периоде в ЦСКА: «Ничего не сложилось. Сезон у меня хороший, статистика говорит сама за себя. Есть вещи, которые происходят за закрытыми дверями»

Спронг о периоде в ЦСКА: у меня ничего не сложилось.

Форвард «Автомобилиста » Дэниэл Спронг высказался о периоде выступлений в составе ЦСКА в Fonbet Чемпионате КХЛ.

– Этот сезон для вас нелегкий. Что вы можете сказать о своем периоде в ЦСКА и о переходе в «Автомобилист»?

– Я думаю, что мой сезон в КХЛ довольно хороший. И моя статистика говорит сама за себя. Не знаю, просто в ЦСКА у меня ничего не сложилось.

Я уже говорил, что если они будут играть по‑честному, я тоже буду играть по‑честному. Так что, надеюсь, все будут играть по‑честному, и нам не придется из этого делать большую проблему.

– Каким был ключевой момент? Когда в ЦСКА объявили, что вы не будете играть за них? Кто это сказал – главный тренер Игорь Никитин, президент клуба Игорь Есмантович?

– Есть вещи, которые происходят за закрытыми дверями. Мы поговорили и, знаете, как я уже сказал: я играю по‑хорошему, если они играют по‑хорошему. Так что, надеюсь, мы все просто не будем об этом говорить и пойдем дальше, вот и все.

Болельщики ЦСКА были великолепны, меня очень тепло приняли. Но все не сложилось, и это часть хоккея. Знаете, это мой первый сезон в России. И это то, что есть. Но я с нетерпением жду возможности сыграть с ними.

– После месяца паузы вы быстро вернулись в форму?

– Да, после такого перерыва я выглядел не так уж и плохо. В первых двух периодах первого матча я был не совсем в форме. Но в третьем периоде начал чувствовать себя более комфортно. Вот как раз мне понадобилось всего два периода, чтобы действительно вернуть свой хоккей.

И моя статистика говорит сама за себя с тех пор, как я приехал в Россию, – сказал Спронг.

