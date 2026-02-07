Янни Калдис: «Я бы попробовал проехать от Москвы до Владивостока на поезде – это было бы сумасшествием. Я бы съездил на Байкал, видел фото, это потрясающе»
Канадский защитник «Северстали» Янни Калдис заявил, что хотел бы проехать от Москвы до Владивостока на поезде.
«Если у меня будет когда-то время, я бы отправился в путешествие по всей России. Это было бы тяжело, но летом можно выделить месяц. Я провожу в России много времени, но в сезоне ты видишь города только из окна.
Все наше путешествие – отель, арена! Нет времени останавливаться, гулять, знакомиться с историей и достопримечательностями. Конечно, проехать от Москвы до Владивостока было бы сумасшествием, но я бы попробовал однажды.
Наверное, я бы устал, но это память на всю жизнь! А это круто! Володя Грудинин мне много рассказывал про свои родные места. В России много городов, которые я не видел. Я бы съездил на Байкал. Я видел фото! Это потрясающе.
Если бы у меня был выбор транспорта, я бы отправился на поезде через всю Россию. Было бы весело. Там можно поспать, а днем знакомиться с городами», – заявил Калдис.
Мало, кто из русских видел эти места, к сожалению 😔
Можно выскочить купить что-нибудь быстро только
Ну или составлять сложный маршрут наверное это он имел в виду