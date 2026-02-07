  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Янни Калдис: «Я бы попробовал проехать от Москвы до Владивостока на поезде – это было бы сумасшествием. Я бы съездил на Байкал, видел фото, это потрясающе»
9

Янни Калдис: «Я бы попробовал проехать от Москвы до Владивостока на поезде – это было бы сумасшествием. Я бы съездил на Байкал, видел фото, это потрясающе»

Калдис: попробовал бы проехать от Москвы до Владивостока на поезде.

Канадский защитник «Северстали» Янни Калдис заявил, что хотел бы проехать от Москвы до Владивостока на поезде. 

«Если у меня будет когда-то время, я бы отправился в путешествие по всей России. Это было бы тяжело, но летом можно выделить месяц. Я провожу в России много времени, но в сезоне ты видишь города только из окна.

Все наше путешествие – отель, арена! Нет времени останавливаться, гулять, знакомиться с историей и достопримечательностями. Конечно, проехать от Москвы до Владивостока было бы сумасшествием, но я бы попробовал однажды.

Наверное, я бы устал, но это память на всю жизнь! А это круто! Володя Грудинин мне много рассказывал про свои родные места. В России много городов, которые я не видел. Я бы съездил на Байкал. Я видел фото! Это потрясающе.

Если бы у меня был выбор транспорта, я бы отправился на поезде через всю Россию. Было бы весело. Там можно поспать, а днем знакомиться с городами», – заявил Калдис.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
logoАдмирал
logoКХЛ
logoВладимир Грудинин
logoЯнни Калдис
logoСеверсталь
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Прекрасная идея!
Мало, кто из русских видел эти места, к сожалению 😔
Ответ DakaR
Прекрасная идея! Мало, кто из русских видел эти места, к сожалению 😔
Очень дорого для многих русских знакомиться с Россией.:)
Если нет работы и семьи, но есть деньги и время, то длительные путешествия это лучший выбор!))
Мягко намекнул Локомотиву что он заинтересован в переходе.
Байкал как бездна , поглощающая тебя !
с деньгами Байкал и рядом находящиеся места это прям находка
Только поезд Москва Владивосток без остановок на ознакомление с городами идёт к сожалению
Можно выскочить купить что-нибудь быстро только
Ну или составлять сложный маршрут наверное это он имел в виду
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ? Узнайте в новом тексте
36 минут назадСпецпроект
Олимпиада-2026. Швеция против Италии, Финляндия проиграла Словакии
56 минут назад
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
сегодня, 18:27
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
сегодня, 18:38
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
сегодня, 17:59
Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану
сегодня, 17:26Фото
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
сегодня, 16:49
Проверьте свою готовность к хоккейному турниру на Олимпиаде в новом тесте
сегодня, 16:30Тесты и игры
Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
сегодня, 15:59
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен об 1:4 от Словакии: «Нам нужно чаще выходить к воротам, забивать грязные голы. Старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сэйвов»
7 минут назад
Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
16 минут назад
Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
26 минут назад
Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
41 минуту назад
Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
сегодня, 18:59
Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
сегодня, 18:46
Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»
сегодня, 17:49
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
сегодня, 17:35
У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
сегодня, 17:08Фото
Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»
сегодня, 16:57
Рекомендуем