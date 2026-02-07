Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова
Бывший тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев назвал свой состав сборной России на олимпийский хоккейный турнир.
Из Fonbet Чемпионата КХЛ Воробьев взял бы в команду только одного игрока – защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова.
Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов собрал олимпийскую сборную России, не включив в состав ни одного хоккеиста из КХЛ.
– Мой состав сборной России выглядел бы так: вратари – Василевский, Бобровский, Сорокин. Жаль, что Шестеркин на травме.
Защитники по парам: Сергачев – Зуб, Гавриков – Проворов, Задоров – Орлов, Шарипзянов – Никишин.
Нападение по тройкам: Капризов – Малкин – Кучеров, Панарин – Юров – Свечников, Овечкин – Наместников – Марченко, Ничушкин – Воронков – Барбашев. На случай травмы: Дорофеев, Бучневич, Демидов.
– Почему из КХЛ только Дамир Шарипзянов?
– Самое главное, что у нас давно не было этапов Евротура. Подрастает в КХЛ очень много хороших молодых ребят. Но мы их не можем проверить в больших товарищеских матчах. А на Олимпиаде турнир уровня НХЛ, и времени на раскачку нет. Шарипзянов же большой, опытный, универсальный. Я бы в нем не сомневался.
– Почему вы взяли Никиту Задорова?
– Потому что он жесткий защитник, и его боятся. В этом году, кстати, ситуация с российскими игроками обороны выглядит очень прилично по сравнению с прошлыми сезонами, когда у нас были в основном атакующие защитники.
– Почему Иван Демидов только в запасе?
– Он молодой пацан, и он только разгоняется в карьере. А уровень крайних нападающих в сборной России очень высок. Надо смотреть, кто вылетел бы из‑за травмы, и в какое звено попал бы Ваня, что он принес бы этой тройке.
Демидов как игрок мне очень нравится, он – будущая молодая звезда сборной. Но Олимпиада – скоротечный турнир, и здесь не до экспериментов. И нужны не только те ребята, которые забивают.
– Кто был бы капитаном?
– Александр Овечкин, конечно, – сказал Воробьев.
Шарипзянов, конечно, мимо. Там на его место была бы очередь из Минтюкова, Любушкина, и если бы выздоровели, Романова и Куликова.
Ну и Юров, думаю, никуда бы не поехал. Особенно в центр 2-го звена при живом Барбашеве. Плюс мертвый Влади))) вместо них бы поехали Буч (и его смело можно в центр 3 звена ставить) и Демидов. А в ближайший резерв - Дорофеев, Тарасенко, Хуснутдинов, ну и возможно Юров/Мичков.
Да ну на фиг!
Но если даже брать сейчас - Минтюков. В 3 паре ничего не испортил бы.
По Куликову - человек нормально за сборную сыграл только 2 раза - в 16 году на КМ и в 15 на ЧМ. В 15 - без вопросов. А в 16 - посредственно, привозы были. Но и играл он в нижних звеньях.
В любом случае, даже при больном Романове, для нижних звеньев есть Минтюков.