Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова

Илья Воробьев собрал олимпийскую сборную России с одним игроком из КХЛ.

Бывший тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев назвал свой состав сборной России на олимпийский хоккейный турнир.

Из Fonbet Чемпионата КХЛ Воробьев взял бы в команду только одного игрока – защитника «Авангарда » Дамира Шарипзянова .

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов собрал олимпийскую сборную России, не включив в состав ни одного хоккеиста из КХЛ.

– Мой состав сборной России выглядел бы так: вратари – Василевский , Бобровский , Сорокин. Жаль, что Шестеркин на травме.

Защитники по парам: Сергачев – Зуб, Гавриков – Проворов , Задоров – Орлов , Шарипзянов – Никишин.

Нападение по тройкам: Капризов – Малкин – Кучеров, Панарин – Юров – Свечников , Овечкин – Наместников – Марченко , Ничушкин – Воронков – Барбашев . На случай травмы: Дорофеев , Бучневич , Демидов.

– Почему из КХЛ только Дамир Шарипзянов?

– Самое главное, что у нас давно не было этапов Евротура. Подрастает в КХЛ очень много хороших молодых ребят. Но мы их не можем проверить в больших товарищеских матчах. А на Олимпиаде турнир уровня НХЛ , и времени на раскачку нет. Шарипзянов же большой, опытный, универсальный. Я бы в нем не сомневался.

– Почему вы взяли Никиту Задорова?

– Потому что он жесткий защитник, и его боятся. В этом году, кстати, ситуация с российскими игроками обороны выглядит очень прилично по сравнению с прошлыми сезонами, когда у нас были в основном атакующие защитники.

– Почему Иван Демидов только в запасе?

– Он молодой пацан, и он только разгоняется в карьере. А уровень крайних нападающих в сборной России очень высок. Надо смотреть, кто вылетел бы из‑за травмы, и в какое звено попал бы Ваня, что он принес бы этой тройке.

Демидов как игрок мне очень нравится, он – будущая молодая звезда сборной. Но Олимпиада – скоротечный турнир, и здесь не до экспериментов. И нужны не только те ребята, которые забивают.

– Кто был бы капитаном?

– Александр Овечкин, конечно, – сказал Воробьев.

