  • Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова
Овечкин, Малкин, Кучеров, Капризов, Панарин, Демидов, Бобровский в олимпийской сборной России по версии Ильи Воробьева. Из КХЛ экс-тренер ЦСКА выбрал только Шарипзянова

Илья Воробьев собрал олимпийскую сборную России с одним игроком из КХЛ.

Бывший тренер «Металлурга» и ЦСКА Илья Воробьев назвал свой состав сборной России на олимпийский хоккейный турнир.

Из Fonbet Чемпионата КХЛ Воробьев взял бы в команду только одного игрока – защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов собрал олимпийскую сборную России, не включив в состав ни одного хоккеиста из КХЛ. 

– Мой состав сборной России выглядел бы так: вратари – Василевский, Бобровский, Сорокин. Жаль, что Шестеркин на травме.

Защитники по парам: Сергачев – Зуб, ГавриковПроворов, Задоров – Орлов, Шарипзянов – Никишин.

Нападение по тройкам: Капризов – Малкин – Кучеров, Панарин – ЮровСвечников, Овечкин – НаместниковМарченко, НичушкинВоронковБарбашев. На случай травмы: Дорофеев, Бучневич, Демидов.

– Почему из КХЛ только Дамир Шарипзянов?

– Самое главное, что у нас давно не было этапов Евротура. Подрастает в КХЛ очень много хороших молодых ребят. Но мы их не можем проверить в больших товарищеских матчах. А на Олимпиаде турнир уровня НХЛ, и времени на раскачку нет. Шарипзянов же большой, опытный, универсальный. Я бы в нем не сомневался.

– Почему вы взяли Никиту Задорова?

– Потому что он жесткий защитник, и его боятся. В этом году, кстати, ситуация с российскими игроками обороны выглядит очень прилично по сравнению с прошлыми сезонами, когда у нас были в основном атакующие защитники.

– Почему Иван Демидов только в запасе?

– Он молодой пацан, и он только разгоняется в карьере. А уровень крайних нападающих в сборной России очень высок. Надо смотреть, кто вылетел бы из‑за травмы, и в какое звено попал бы Ваня, что он принес бы этой тройке.

Демидов как игрок мне очень нравится, он – будущая молодая звезда сборной. Но Олимпиада – скоротечный турнир, и здесь не до экспериментов. И нужны не только те ребята, которые забивают.

– Кто был бы капитаном?

– Александр Овечкин, конечно, – сказал Воробьев. 

Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Панарин, Демидов, Сергачев, Никишин, Василевский, Шестеркин в олимпийской сборной России по версии Ларионова. Тренер СКА не выбрал никого из КХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Ну какой там нахрен Овечкин.. 🤦🏻‍♂️
Ну какой там нахрен Овечкин.. 🤦🏻‍♂️
А почему нет?
Ну какой там нахрен Овечкин.. 🤦🏻‍♂️
Ну на воротах постоит
Овечкин даже четвёртое звено не потянет. Все мы видели "великого" на ОИ в молодости, а сейчас тем более . . .
Овечкин даже четвёртое звено не потянет. Все мы видели "великого" на ОИ в молодости, а сейчас тем более . . .
Ну, в Турине он был хорош
Овечкин даже четвёртое звено не потянет. Все мы видели "великого" на ОИ в молодости, а сейчас тем более . . .
В Турине выжигал и Канаду отправил домой. Кстати единственный автор победного гола Канаде на топ-турнирах в 21 веке
В принципе нормально но я бы убрал юрова на барбашева поменял бы. И добавил бы Дорофеева вместо наместникова
По центрам Малкин Барбаш Ворона Буч . и 8 крайних. Хлеб Ови Каприз Куч Нич Дороф Свеч Марчи Демид. Запасные Тара Раду
Кто тренер этой команды?
Кто тренер этой команды?
Йозе Марино, конечно
Кто тренер этой команды?
Roman Rotenberg
Осталось огласить выбор главного тренера Романа, и можно ехать)
Честно говоря - вполне адекватно и неожиданно по делу.
Шарипзянов, конечно, мимо. Там на его место была бы очередь из Минтюкова, Любушкина, и если бы выздоровели, Романова и Куликова.
Ну и Юров, думаю, никуда бы не поехал. Особенно в центр 2-го звена при живом Барбашеве. Плюс мертвый Влади))) вместо них бы поехали Буч (и его смело можно в центр 3 звена ставить) и Демидов. А в ближайший резерв - Дорофеев, Тарасенко, Хуснутдинов, ну и возможно Юров/Мичков.
Честно говоря - вполне адекватно и неожиданно по делу. Шарипзянов, конечно, мимо. Там на его место была бы очередь из Минтюкова, Любушкина, и если бы выздоровели, Романова и Куликова. Ну и Юров, думаю, никуда бы не поехал. Особенно в центр 2-го звена при живом Барбашеве. Плюс мертвый Влади))) вместо них бы поехали Буч (и его смело можно в центр 3 звена ставить) и Демидов. А в ближайший резерв - Дорофеев, Тарасенко, Хуснутдинов, ну и возможно Юров/Мичков.
Шарипзянов, конечно, мимо. Там на его место была бы очередь из Минтюкова, Любушкина, и если бы выздоровели, Романова и Куликова.
---
Да ну на фиг!
Шарипзянов, конечно, мимо. Там на его место была бы очередь из Минтюкова, Любушкина, и если бы выздоровели, Романова и Куликова. --- Да ну на фиг!
Романов и Куликов последних двух сезонов (до травмы) слабее Дамира?)))
Но если даже брать сейчас - Минтюков. В 3 паре ничего не испортил бы.
Какой Овечкин,он в прайме в сборной не блистал?Всё что нужно знать о наших специалистах,🤷‍♂️
Единстуенное чем овечкин запомнился на ои, так это как в крысу снес старика ягра
Романов? Мыкается? Человек 4ый сезон стабильно начал в 1-2 парк Островов. Мы про одного игрока говорим?
По Куликову - человек нормально за сборную сыграл только 2 раза - в 16 году на КМ и в 15 на ЧМ. В 15 - без вопросов. А в 16 - посредственно, привозы были. Но и играл он в нижних звеньях.
В любом случае, даже при больном Романове, для нижних звеньев есть Минтюков.
