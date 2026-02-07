  • Спортс
  • Ливо о 8-матчевой серии без голов: «Надеюсь, скоро я начну забивать снова – как в прошлом сезоне. «Трактор» стал лучше в обороне, результат придет»
Ливо о 8-матчевой серии без голов: «Надеюсь, скоро я начну забивать снова – как в прошлом сезоне. «Трактор» стал лучше в обороне, результат придет»

Джош Ливо: надеюсь, скоро начну забивать снова – как в прошлом сезоне.

Нападающий «Трактора» Джош Ливо высказался о своей 8-матчевой серии без забитых голов в Fonbet Чемпионате КХЛ.

– Не могу сказать, что я полностью доволен сезоном. С голами не такая ситуация, как в прошлом сезоне [в «Салавате»]. Но я надеюсь, что скоро я начну забивать снова, в регулярном чемпионате еще достаточно матчей. 

– Может, вам нужно забить один гол, чтобы вернуть уверенность?

– Думаю, да. В последних матчах я не мог забить в пустые ворота. Надеюсь, что после перерыва на Матч звезд заброшенные шайбы ко мне вернутся.

– Как вы восприняли назначение Евгения Корешкова главным тренером «Трактора»?

– В команде появилось три новых тренера, и мы адаптируемся к этому. Команда стала играть лучше в обороне, и думаю, результат скоро придет.

– Такой более оборонительный стиль игры вам лично подходит?

– Пока это не работает, как должно, но я буду продолжать трудиться. Я хороший игрок, и результат должен быть. Если команда хочет побеждать в плей-офф, она обязана уметь играть в защите. И это то, как раз над чем мы сейчас работаем, – сказал Ливо. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
4 комментария
Никто в Челябинске на него не пашет как Ремпал и Тодд... Поэтому нет результата... Когда сильные партнеры вот тогда и результат через пахоту... и больше он так не заиграет... Ему нужен хороший распасовщик ну а Ремпал конечно в самый раз...
В прошлом году на тебя команда играла , помогала тебе рекорд побить . В нынешнем положении каждый сам за себя и голов у тебя поэтому нет .
Как ближе плей офф так Ливо и превращается в самого себя прошлого сезона
"Я хороший игрок" сильно сказано, сильно... А чем докажешь то? Только на словах. Может в Челмете!
