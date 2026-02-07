  • Спортс
  • Грызлов о детском турнире в Минске: «Он объединил команды из Союзного государства и ЕС, выделяется открытостью, равноправием, уважением, честностью – чего нельзя сказать об Олимпиаде»
2

Грызлов о детском турнире в Минске: «Он объединил команды из Союзного государства и ЕС, выделяется открытостью, равноправием, уважением, честностью – чего нельзя сказать об Олимпиаде»

Грызлов о детском турнире в Минске: выделяется равноправием в отличие от ОИ.

Посол России в Беларуси Борис Грызлов высказался о детском турнире «В основании будущего», в рамках которого в Минске сыграют 8 команд из четырех стран – России, Беларуси, Венгрии и Словакии. Турнир стартовал в пятницу на «Минск-Арене». 

«Турнир «В основании будущего», объединивший хоккейные команды из Союзного государства и Европейского союза, выделяется своей открытостью, равноправием, взаимным уважением, честностью и солидарностью спортсменов – то есть именно теми принципам, которые изначально были заложены в основу Олимпийского движения.

Чего, к сожалению, нельзя сказать о зимних [Олимпийских] играх в Италии», – сказал бывший председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Грызлов.

Ну, если нельзя сказать про олимпиаду, то и не говори, Человек-Грызлов. Не твое это. Сосредоточься на своем чемпионате водокачки
75 лет , а человек в строю и продолжает вносить свой вклад !
Замечательно !
Рекомендуем