Грызлов о детском турнире в Минске: «Он объединил команды из Союзного государства и ЕС, выделяется открытостью, равноправием, уважением, честностью – чего нельзя сказать об Олимпиаде»
Грызлов о детском турнире в Минске: выделяется равноправием в отличие от ОИ.
Посол России в Беларуси Борис Грызлов высказался о детском турнире «В основании будущего», в рамках которого в Минске сыграют 8 команд из четырех стран – России, Беларуси, Венгрии и Словакии. Турнир стартовал в пятницу на «Минск-Арене».
«Турнир «В основании будущего», объединивший хоккейные команды из Союзного государства и Европейского союза, выделяется своей открытостью, равноправием, взаимным уважением, честностью и солидарностью спортсменов – то есть именно теми принципам, которые изначально были заложены в основу Олимпийского движения.
Чего, к сожалению, нельзя сказать о зимних [Олимпийских] играх в Италии», – сказал бывший председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Грызлов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Газета Парламентского Собрания Союза»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Замечательно !