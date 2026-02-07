Ларионов о сборной: «Овечкина и Демидова поставил бы в одну тройку, объединив опыт, скорость, технику, мышление. Панарин был бы в центре: это ключевая позиция для любой команды»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, что поставил бы Ивана Демидова в одно звено с Александром Овечкиным в сборной России на олимпийском хоккейном турнире.
«Я бы поставил его в одну тройку с Ови – это было бы нечто особенное. Ты объединяешь опыт, скорость, технику и мышление – все в одной линии.
Я долго искал правильных центров – это моя позиция. Для меня мышление – ключ к успеху. Центр – ключевая позиция для любой команды. Поэтому я поставил Хлебушка (Артемия Панарина – Спортс’‘) в центр.
В июле в Москве был выставочный матч НХЛ против КХЛ, благотворительный, и я уже тогда попросил Панарина сыграть в центре.
Нужно уметь распределять шайбу, а для этого важны ум и техника. А на флангах должны быть люди, способные реализовать его идеи», – заявил Ларионов в интервью для The Athletic.
