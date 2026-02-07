  • Спортс
  • Ларионов о сборной: «Овечкина и Демидова поставил бы в одну тройку, объединив опыт, скорость, технику, мышление. Панарин был бы в центре: это ключевая позиция для любой команды»
Ларионов о сборной: «Овечкина и Демидова поставил бы в одну тройку, объединив опыт, скорость, технику, мышление. Панарин был бы в центре: это ключевая позиция для любой команды»

Ларионов о составе сборной России: Демидова поставил бы в тройку к Овечкину.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, что поставил бы Ивана Демидова в одно звено с Александром Овечкиным в сборной России на олимпийском хоккейном турнире.  

«Я бы поставил его в одну тройку с Ови – это было бы нечто особенное. Ты объединяешь опыт, скорость, технику и мышление – все в одной линии. 

Я долго искал правильных центров – это моя позиция. Для меня мышление – ключ к успеху. Центр – ключевая позиция для любой команды. Поэтому я поставил Хлебушка (Артемия Панарина – Спортс’‘) в центр.

В июле в Москве был выставочный матч НХЛ против КХЛ, благотворительный, и я уже тогда попросил Панарина сыграть в центре.

Нужно уметь распределять шайбу, а для этого важны ум и техника. А на флангах должны быть люди, способные реализовать его идеи», – заявил Ларионов в интервью для The Athletic. 

Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Панарин, Демидов, Сергачев, Никишин, Василевский, Шестеркин в олимпийской сборной России по версии Ларионова. Тренер СКА не выбрал никого из КХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
И было бы 1:6 к концу первого периода, а это замечательное трио из лебедя рака и щуки привезло бы по -5. Он пррофессор, кстати, по какой дисциплине? Стендап-менеджпент?
Ответ drugoon
И было бы 1:6 к концу первого периода, а это замечательное трио из лебедя рака и щуки привезло бы по -5. Он пррофессор, кстати, по какой дисциплине? Стендап-менеджпент?
Стендапер из него хороший 😂
Ответ LIONHEART.
Стендапер из него хороший 😂
Уже даже стендапер не очень, если честно
Панарин в центре? Ахаха
Ответ HK Traktor
Панарин в центре? Ахаха
Центрить звено будет Бобровский, он связующим звеном будет между поколениями..
А младшего куда?
Ответ vitekbvb09@mail.ru
А младшего куда?
Второе звено
Ответ vitekbvb09@mail.ru
А младшего куда?
Хоть Ларионов и был хорошим хоккеистом и перстень есть за КС, который всем показывает , но как о тренер всё больше складывается мнение , что он не практик , а в большей степени теоретик с чуточкой фантазии в небесах!
В СКА хоть наладь сначало, мечтатель 😂
Ну,ну. Такая тройка - лакомый кусок для любого подготовленного соперника при игре в равных составах. Двое в защите на прямых ногах, а третий не торопится учиться.
Видно сразу тренерский гений винодела )
На каком он месте в "Фентази" интересно...
А что не младшего сразу?
Преемственность поколений на льду так сказать.
почему не огласил весь список команды по пятеркам ,интересно так.
Мечтать не вредно.
