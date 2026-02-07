Шулак об Олимпиаде-2026: «Победить может кто угодно – даже Германия или Швейцария. Чехии будет сложно: соперники серьезные, турнир очень короткий»

Либор Шулак: на Олимпиаде победить может кто угодно, даже Германия и Швейцария.

Чешский форвард «Адмирала » Либор Шулак заявил, что олимпийский хоккейный турнир в Италии могут выиграть даже сборные Германии или Швейцарии .

– Конечно, буду смотреть хоккейный турнир на Олимпиаде . Чехии будет сложно – соперники серьезные, а турнир очень короткий.

Но в 1998-м в Нагано у нас тоже была не самая известная команда, но именно она победила. Когда выиграли в финале у России, мне было четыре года – помню тот матч совсем немного.

– Как бы выступила Россия в Италии?

– Сложно сказать. Повторюсь, что турнир короткий и победить может кто угодно – даже Германия или Швейцария.

Помимо хоккея на Олимпиаде также планирую посмотреть керлинг, – сказал Шулак.