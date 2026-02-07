  • Спортс
10

Черкас о Панарине: «Авангард» и «Ак Барс» могли бы его пригласить. ЦСКА и СКА – тоже. В КХЛ ряд клубов могут потянуть его контракт»

Сергей Черкас назвал клубы КХЛ, которые могли бы подписать Артемия Панарина.

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас рассказал, в какие клубы Fonbet Чемпионата КХЛ мог бы перейти Артемий Панарин.

Ранее российский форвард был обменян из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес».

«И «Авангард», и «Ак Барс» спокойно могли бы пригласить. Думаю, и ЦСКА со СКА могли бы пригласить.

У нас определенно есть ряд клубов, которые могут потянуть контракт Панарина в КХЛ», – сказал Черкас.

Панарин о контракте на 11 млн долларов в год с «Кингс»: «Может, звучит смешно, но я не слишком много думаю о деньгах. Пытался найти команду, в которой хотел бы играть»

Панарин на руки будет получать больше 5 млн гринов из 11 контрактных, какой клуб КХЛ готов расстаться с 400 млн рублей ежегодно ради одного игрока? Что за бред несут "эксперты"
Ответ Владимир Чехов
Панарин на руки будет получать больше 5 млн гринов из 11 контрактных, какой клуб КХЛ готов расстаться с 400 млн рублей ежегодно ради одного игрока? Что за бред несут "эксперты"
ну если Казань за Хмелевского выложила Уфе 200+контракт игрока,получается в районе 270,то за Панарина и 400 вполне,только проблема в потолке зар.плат
Ответ Владимир Чехов
Панарин на руки будет получать больше 5 млн гринов из 11 контрактных, какой клуб КХЛ готов расстаться с 400 млн рублей ежегодно ради одного игрока? Что за бред несут "эксперты"
Даже ради Кузнецова нашли такие деньги,для Панарина точно найдутся
Он если и будет играть в КХЛ то только Москва или СПБ
Ак Барс уже приглашал. Ниче не вышло.
Ответ upuckuH
Ак Барс уже приглашал. Ниче не вышло.
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
в ска ему руки приделали получается ? зачем же идти в ак барс ?
Только авангарду он точно не нужен.
