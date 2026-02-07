Черкас о Панарине: «Авангард» и «Ак Барс» могли бы его пригласить. ЦСКА и СКА – тоже. В КХЛ ряд клубов могут потянуть его контракт»
Сергей Черкас назвал клубы КХЛ, которые могли бы подписать Артемия Панарина.
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас рассказал, в какие клубы Fonbet Чемпионата КХЛ мог бы перейти Артемий Панарин.
Ранее российский форвард был обменян из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес».
«И «Авангард», и «Ак Барс» спокойно могли бы пригласить. Думаю, и ЦСКА со СКА могли бы пригласить.
У нас определенно есть ряд клубов, которые могут потянуть контракт Панарина в КХЛ», – сказал Черкас.
Панарин о контракте на 11 млн долларов в год с «Кингс»: «Может, звучит смешно, но я не слишком много думаю о деньгах. Пытался найти команду, в которой хотел бы играть»
Панарин на руки будет получать больше 5 млн гринов из 11 контрактных, какой клуб КХЛ готов расстаться с 400 млн рублей ежегодно ради одного игрока? Что за бред несут "эксперты"
ну если Казань за Хмелевского выложила Уфе 200+контракт игрока,получается в районе 270,то за Панарина и 400 вполне,только проблема в потолке зар.плат
Даже ради Кузнецова нашли такие деньги,для Панарина точно найдутся
Он если и будет играть в КХЛ то только Москва или СПБ
Ак Барс уже приглашал. Ниче не вышло.
в ска ему руки приделали получается ? зачем же идти в ак барс ?
Только авангарду он точно не нужен.
