Черкас о Панарине: «Авангард» и «Ак Барс» могли бы его пригласить. ЦСКА и СКА – тоже. В КХЛ ряд клубов могут потянуть его контракт»

Сергей Черкас назвал клубы КХЛ, которые могли бы подписать Артемия Панарина.

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас рассказал, в какие клубы Fonbet Чемпионата КХЛ мог бы перейти Артемий Панарин .

Ранее российский форвард был обменян из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес».

«И «Авангард », и «Ак Барс » спокойно могли бы пригласить. Думаю, и ЦСКА со СКА могли бы пригласить.

У нас определенно есть ряд клубов, которые могут потянуть контракт Панарина в КХЛ», – сказал Черкас.

Панарин о контракте на 11 млн долларов в год с «Кингс»: «Может, звучит смешно, но я не слишком много думаю о деньгах. Пытался найти команду, в которой хотел бы играть»