  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов о составе олимпийской сборной России: «В КХЛ не вижу игроков, близких к выступающим в НХЛ по уровню. Это мое ощущение»
54

Ларионов о составе олимпийской сборной России: «В КХЛ не вижу игроков, близких к выступающим в НХЛ по уровню. Это мое ощущение»

Игорь Ларионов: в КХЛ не вижу игроков, близких по уровню к выступающим в НХЛ.

Игорь Ларионов не видит в Fonbet Чемпионате КХЛ игроков, которые сопоставимы по уровню с хоккеистами из НХЛ.

Ранее главный тренер СКА в интервью для The Athletic рассказал, кого из игроков взял бы в состав сборной России на Олимпиаду-2026, если бы возглавил команду. Он не включил ни одного игрока из КХЛ в сборную. 

«Я могу быть расслабленным. Мне не о чем беспокоиться, нет давления и необходимости все объяснять.

Конечно, я мог бы внести некоторые изменения, но на данный момент скажу так: процентов на 85 это именно тот вариант, который я бы использовал, будь я реальным главным тренером [олимпийской сборной России].

Я уже четыре года работаю в КХЛ и не вижу игроков, которые могли бы быть близки по уровню к тем, кто сейчас выступает в НХЛ. Это мое ощущение.

Я не переживаю по этому поводу, просто говорю то, что вижу. Уровень принятия решений у игроков НХЛ – просто выдающийся», – сказал Ларионов. 

Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Панарин, Демидов, Сергачев, Никишин, Василевский, Шестеркин в олимпийской сборной России по версии Ларионова. Тренер СКА не выбрал никого из КХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoИгорь Ларионов
logoСКА
logoНХЛ
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ларионова не вижу тренером уровня команд КХЛ это мое ощущение
А что насчет уровня тренеров в КХЛ? Есть ощущение, что с уровнем как минимум одного из тренеров КХЛ все понятно.
Ответ Андрей Кудряшов
А что насчет уровня тренеров в КХЛ? Есть ощущение, что с уровнем как минимум одного из тренеров КХЛ все понятно.
Пока уровень лиги не обвалился по известным геополитическим причинам лариков на уровне КХЛ не пускал даже блат, что папашку лже тренера, что сынка лже хоккеиста
Ответ Direct free kick
Пока уровень лиги не обвалился по известным геополитическим причинам лариков на уровне КХЛ не пускал даже блат, что папашку лже тренера, что сынка лже хоккеиста
То-то у него ничего не получается, ни с торпедо, ни со СКА, ни с сынком.
Упаси бог от такого тренера в олимпийской сборной, в молодежке уже был-выгнали.
Хорошо, когда сборная и тренер виртуальные, а интервью спортсру может разбить на несколько частей)
как такие люди тренерами вообще становятся? Каждый год на ребят из кхл есть спрос, каждый год они приезжают и сходу занимают место в старте клубов нхл, выбивают по 40-50 очков и т.д. Или по "профессорской" логике. пока они туда не приехали, то значит днари никчёмные?
Ответ Сергей
как такие люди тренерами вообще становятся? Каждый год на ребят из кхл есть спрос, каждый год они приезжают и сходу занимают место в старте клубов нхл, выбивают по 40-50 очков и т.д. Или по "профессорской" логике. пока они туда не приехали, то значит днари никчёмные?
Тут вопрос простой : если бы допустили Россиию допустили до ои - сколько игроков из НХЛ и кхл попали бы в сборную?
Это же верх цинизма , такое заявить будучи действующим тренером команды КХЛ. Хотя бы по отношению к твоим подопечным .
А Игорь-младший? А Локтионов?
Ларионов, сам как тренер нулевой, ничего не может добиться.
Поразительно, какой же он человек морально опустившийся . Даже переобувшийся Славик выглядит приличнее
Игроков понятно, а тренеров? Для такой-то сборной))
Ответ lightrip
Игроков понятно, а тренеров? Для такой-то сборной))
Есть же тренер, который 800 матчей НХЛ посмотрел !))))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ? Узнайте в новом тексте
35 минут назадСпецпроект
Олимпиада-2026. Швеция против Италии, Финляндия проиграла Словакии
55 минут назад
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
сегодня, 18:27
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
сегодня, 18:38
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
сегодня, 17:59
Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану
сегодня, 17:26Фото
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
сегодня, 16:49
Проверьте свою готовность к хоккейному турниру на Олимпиаде в новом тесте
сегодня, 16:30Тесты и игры
Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
сегодня, 15:59
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен об 1:4 от Словакии: «Нам нужно чаще выходить к воротам, забивать грязные голы. Старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сэйвов»
6 минут назад
Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
15 минут назад
Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
25 минут назад
Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
40 минут назад
Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
сегодня, 18:59
Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
сегодня, 18:46
Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»
сегодня, 17:49
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
сегодня, 17:35
У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
сегодня, 17:08Фото
Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»
сегодня, 16:57
Рекомендуем