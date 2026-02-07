Ларионов о составе олимпийской сборной России: «В КХЛ не вижу игроков, близких к выступающим в НХЛ по уровню. Это мое ощущение»

Игорь Ларионов: в КХЛ не вижу игроков, близких по уровню к выступающим в НХЛ.

Ранее главный тренер СКА в интервью для The Athletic рассказал, кого из игроков взял бы в состав сборной России на Олимпиаду-2026, если бы возглавил команду. Он не включил ни одного игрока из КХЛ в сборную.

«Я могу быть расслабленным. Мне не о чем беспокоиться, нет давления и необходимости все объяснять.

Конечно, я мог бы внести некоторые изменения, но на данный момент скажу так: процентов на 85 это именно тот вариант, который я бы использовал, будь я реальным главным тренером [олимпийской сборной России].

Я уже четыре года работаю в КХЛ и не вижу игроков, которые могли бы быть близки по уровню к тем, кто сейчас выступает в НХЛ. Это мое ощущение.

Я не переживаю по этому поводу, просто говорю то, что вижу. Уровень принятия решений у игроков НХЛ – просто выдающийся», – сказал Ларионов.

