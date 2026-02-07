Фукале о драках Бобровского и Василевского: «Такое не для меня. Для зрителей это увлекательно, но не думаю, что стал бы ввязываться в подобное»

Зак Фукале о драках вратарей в НХЛ: такое не для меня.

Голкипер минского «Динамо » Зак Фукале после Fonbet Матча звезд КХЛ поделился мнением о драках вратарей.

Ранее голкипер «Флориды» Сергей Бобровский подрался с Алексом Недельковичем в матче против «Сан-Хосе» (1:4), а позднее вратарь «Тампы » Андрей Василевский вступил в драку с Джереми Свайменом в игре между «Тампой» и «Бостоном» (6:5 Б).

– Ваш второй Матч звезд КХЛ, видно, что вы умеете давать шоу. Как ощущения на этот раз?

– Мы развлекаемся, весь сезон ты выкладываешься на полную, сражаешься с этими же ребятами, а тут вы в одной команде.

Здорово иметь такое время, когда можно немного расслабиться, повеселиться, пообщаться с хорошими людьми, встретить множество новых.

– Вы видели недавние драки российских голкиперов в НХЛ? Не думали ради шоу вызвать кого-нибудь из коллег по амплуа на битву?

– Такое не для меня (смеется). Понятно, что для зрителей это увлекательно. Посмотрим, может, в завтрашнем матче попробую.

Но если говорить об обычной игре, я не думаю, что стал бы ввязываться во что-то подобное. Даже не думал никогда в эту сторону, честно говоря. Это не для меня, – заявил Фукале .

