Шипачев поддерживает россиян на Олимпиаде-2026: «Почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта. Всегда надо поддерживать»
Вадим Шипачев о россиянах на Олимпиаде: надо поддерживать всегда.
Олимпийский чемпион, нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев рассказал, что будет поддерживать россиян, допущенных на Олимпиаду-2026.
– Будете ли вы следить за Олимпиадой, насколько для вас, как для последнего знаменосца России, странно смотреть на игры со стороны?
– Конечно, это плохо. Много ребят сейчас поехало бы и играло за нашу страну с удовольствием. Но пока вот так.
– Будете следить за хоккейным турниром?
– Я пока за своим хоккейным турниром следить буду. Если получится, посмотрю обязательно.
– Будете переживать за допущенных к играм россиян?
– Конечно, а почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта, всегда надо поддерживать, – сказал Шипачев.
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: в итоговый список вошли 13 спортсменов
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
