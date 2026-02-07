Шипачев поддерживает россиян на Олимпиаде-2026: «Почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта. Всегда надо поддерживать»

Вадим Шипачев о россиянах на Олимпиаде: надо поддерживать всегда.

Олимпийский чемпион, нападающий минского «Динамо » Вадим Шипачев рассказал, что будет поддерживать россиян, допущенных на Олимпиаду-2026.

– Будете ли вы следить за Олимпиадой, насколько для вас, как для последнего знаменосца России, странно смотреть на игры со стороны?

– Конечно, это плохо. Много ребят сейчас поехало бы и играло за нашу страну с удовольствием. Но пока вот так.

– Будете следить за хоккейным турниром?

– Я пока за своим хоккейным турниром следить буду. Если получится, посмотрю обязательно.

– Будете переживать за допущенных к играм россиян?

– Конечно, а почему нет? Мы одна страна, у нас много спорта, всегда надо поддерживать, – сказал Шипачев.

