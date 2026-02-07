  • Спортс
  • Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Панарин, Демидов, Сергачев, Никишин, Василевский, Шестеркин в олимпийской сборной России по версии Ларионова. Тренер СКА не выбрал никого из КХЛ
Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Панарин, Демидов, Сергачев, Никишин, Василевский, Шестеркин в олимпийской сборной России по версии Ларионова. Тренер СКА не выбрал никого из КХЛ

Игорь Ларионов составил олимпийскую сборную России без игроков из КХЛ.

The Athletic обратился к главному тренеру СКА Игорю Ларионову с вопросом: как бы могла выглядеть сборная России на Олимпиаде-2026. Ларионов назвал состав олимпийской сборной, не выбрав ни одного хоккеиста из Fonbet Чемпионата КХЛ. 

Полный список российской сборной на олимпийских хоккейный турнир по версии Ларионова выглядит так: 

Нападающие: Никита Кучеров («Тампа»), Евгений МалкинПиттсбург»), Кирилл КапризовМиннесота»), Павел БучневичСент-Луис»), Александр ОвечкинВашингтон»), Артемий ПанаринЛос-Анджелес»), Кирилл Марченко («Коламбус»), Владислав Наместников («Виннипег»), Иван Демидов («Монреаль»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Федор Свечков («Нэшвилл»), Иван Барбашев («Вегас»). 

Защитники: Михаил Сергачев («Юта»), Александр Никишин («Каролина»), Владислав Гавриков («Рейнджерс»), Артем Зуб («Оттава»), Никита Задоров («Бостон»), Дмитрий Орлов («Сан-Хосе). 

Вратари: Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»). 

Запасные: Андрей Свечников («Каролина»), Илья Михеев («Чикаго»), Иван Проворов («Коламбус»), Илья Любушкин («Даллас»), Сергей Бобровский («Флорида»). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Удивил Свечков при отсутствии Ничушкина, Дорофеева, Воронкова
Ответ Свидетели Овцовы
Удивил Свечков при отсутствии Ничушкина, Дорофеева, Воронкова
Типо центр
Ответ Мин Илhaм
Типо центр
Ну Юров поинтересней центр. Или Марат
А где Игорь-младший?
Ответ Операция Ы
А где Игорь-младший?
Потребляет быстрые углеводы, чтоб стать ещё стремительнее и превзойти в скорости МакДи
Ответ Операция Ы
А где Игорь-младший?
Он даже не обсуждается!
Может ему сейчас лучше заниматься подготовкой к окончанию сезона КХЛ с реальными игроками СКА, а не составлять виртуальную сборную из игроков НХЛ для виртуального выступления на ОИ.
Ответ viktorpavlov70
Может ему сейчас лучше заниматься подготовкой к окончанию сезона КХЛ с реальными игроками СКА, а не составлять виртуальную сборную из игроков НХЛ для виртуального выступления на ОИ.
Да он никогда и не станет ГТ сборной России. Что в Торпедо, что в СКА он обосрался. Роль ГТ должны исполнять люди, которые работают на результат: Никитин, Разин, Козлов (эти 3 приходят в голову, кто угодно может быть ГТ)
Ответ Андрей Коваленко
Да он никогда и не станет ГТ сборной России. Что в Торпедо, что в СКА он обосрался. Роль ГТ должны исполнять люди, которые работают на результат: Никитин, Разин, Козлов (эти 3 приходят в голову, кто угодно может быть ГТ)
Комментарий удален пользователем
Овечкин не проходит в состав.
Да помним мы , что там Ларионов насобирал на МЧМ 21, 5:0 от Канады, 4:1 от финов и домой поджав хвост . Тренерище…
Овечкина включив, уже можно сказать, что как тренер он просто никакой.
Ответ znaushchiy
Овечкина включив, уже можно сказать, что как тренер он просто никакой.
Овечкина хорошо было бы 13 форвардом на ПП, его бы Кучеров на свободный бросок выводил
Ответ nolan_90
Овечкина хорошо было бы 13 форвардом на ПП, его бы Кучеров на свободный бросок выводил
Он не борется за шайбу. Просто стоит. С ним игра - это игра 4х4, а не 5х4. А забивать и так есть кому...
Это не Игорь Ларионов интервью давал. Настоящий Игорь Ларионов обязательно включил бы в сос тав Ларионова младшего
Гарику делать нечего? Нашли у кого
спросить....Это тренер команд вхл.....
авторитета в тренерском цеху у него нет.
Пусть дальше разваливает ска изнутри.
а мы посмотрим.
Вместо Свечкова и Подколзина Ничушкин и Свечников.
Ну какой Овечкин?🙈
