Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Панарин, Демидов, Сергачев, Никишин, Василевский, Шестеркин в олимпийской сборной России по версии Ларионова. Тренер СКА не выбрал никого из КХЛ

Игорь Ларионов составил олимпийскую сборную России без игроков из КХЛ.

The Athletic обратился к главному тренеру СКА Игорю Ларионову с вопросом: как бы могла выглядеть сборная России на Олимпиаде-2026. Ларионов назвал состав олимпийской сборной, не выбрав ни одного хоккеиста из Fonbet Чемпионата КХЛ.

Полный список российской сборной на олимпийских хоккейный турнир по версии Ларионова выглядит так:

Нападающие: Никита Кучеров («Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург »), Кирилл Капризов («Миннесота »), Павел Бучневич («Сент-Луис »), Александр Овечкин («Вашингтон »), Артемий Панарин («Лос-Анджелес »), Кирилл Марченко («Коламбус»), Владислав Наместников («Виннипег»), Иван Демидов («Монреаль »), Василий Подколзин («Эдмонтон »), Федор Свечков («Нэшвилл»), Иван Барбашев («Вегас»).

Защитники : Михаил Сергачев («Юта»), Александр Никишин («Каролина»), Владислав Гавриков («Рейнджерс»), Артем Зуб («Оттава»), Никита Задоров («Бостон»), Дмитрий Орлов («Сан-Хосе).

Вратари : Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).

Запасные : Андрей Свечников («Каролина»), Илья Михеев («Чикаго»), Иван Проворов («Коламбус»), Илья Любушкин («Даллас»), Сергей Бобровский («Флорида»).