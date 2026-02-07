Заха не сыграет на Олимпиаде из-за травмы. Хлапик заменит форварда «Бостона» в сборной Чехии

Павел Заха не сыграет за Чехию на Олимпиаде из-за травмы.

Павел Заха пропустит олимпийский хоккейный турнир, форвард сборной Чехии получил травму верхней части тела в матче против «Филадельфии» (6:3). С тех пор 28-летний форвард пропустил 2 матча регулярки НХЛ .

В активе Павла в текущем сезоне 37 (15+22) очков в 54 матчах в составе «Бостона ».

Место Захи в сборной Чехии на Олимпиаде займет нападающий пражской «Спарты» Филип Хлапик. В нынешнем чемпионате на его счету 45 (19+26) очков в 45 встречах.

Сборная Чехии проведет первый матч олимпийского турнира в четверг – против команды Канады.

Хлапик был выбран «Оттавой» во втором раунде драфта НХЛ-2015 под общим 48-м номером. Последний раз он играл в лиге в сезоне-2020/21. Всего за четыре года в НХЛ он набрал 11 (5+6) очков за 57 игр.