Заха не сыграет на Олимпиаде из-за травмы. Хлапик заменит форварда «Бостона» в сборной Чехии
Павел Заха не сыграет за Чехию на Олимпиаде из-за травмы.
Павел Заха пропустит олимпийский хоккейный турнир, форвард сборной Чехии получил травму верхней части тела в матче против «Филадельфии» (6:3). С тех пор 28-летний форвард пропустил 2 матча регулярки НХЛ.
В активе Павла в текущем сезоне 37 (15+22) очков в 54 матчах в составе «Бостона».
Место Захи в сборной Чехии на Олимпиаде займет нападающий пражской «Спарты» Филип Хлапик. В нынешнем чемпионате на его счету 45 (19+26) очков в 45 встречах.
Сборная Чехии проведет первый матч олимпийского турнира в четверг – против команды Канады.
Хлапик был выбран «Оттавой» во втором раунде драфта НХЛ-2015 под общим 48-м номером. Последний раз он играл в лиге в сезоне-2020/21. Всего за четыре года в НХЛ он набрал 11 (5+6) очков за 57 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Обидно. Олимпиада это место где надо побывать каждому спортсмену. У меня у знакомого супруга сыграла 10 минут в одном матче на Олимпиаде в ничего незначащем матче, к тому моменту они уже жестко проигрывали фавориту турнира, сами вылетали при любом исходе. Это был пик её международной карьеры. Сейчас у них две дочки. Но мама выглядит для них как супер женщина с невероятными историями.
все Захи на травме((
Ожидание Заха, реальность Хлюпик 🥲
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем