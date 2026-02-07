Вратарь СКА Иванов о Матче звезд КХЛ: «Все топ-игроки здесь, это здорово. Болельщикам интересен этот формат»
Вратарь СКА Иванов о Матче звезд КХЛ: все топ-игроки лиги здесь.
Вратарь СКА и сборной KHL U23 Stars Сергей Иванов высказался о Фонбет Матче звезд КХЛ, а также оценил буллит в исполнении голкипера «Металлурга» Ильи Набокова.
«Интересный формат, общение с парнями – мне все нравится.
На моей экипировке – достопримечательности, важные исторические моменты города.
Для болельщиков этот формат интересен. Собрались все топовые игроки лиги, это здорово.
Буллит Набокова мы разбирали, готовились вчера вечером. Видать, что-то он недопонял, придется сегодня еще раз разбирать», – сказал Иванов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем