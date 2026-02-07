Владимир Пономарев: «Посмотрю хоккей на Олимпиаде – наших нет, но все равно интересно. Интересны лыжи и биатлон, к фигурному катанию интерес пропал»

Владимир Пономарев: посмотрю хоккей на Олимпиаде, все равно интересно.

Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев будет смотреть Олимпиаду .

«Конечно, если будут показывать, обязательно буду смотреть. Хоккей интересен, хоть наших и нет, все равно посмотрю. Интересны лыжи и биатлон.

Раньше любил фигурное катание, активно следил в советское время, но сейчас интерес пропал – практически не смотрю», – заявил Пономарев.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.