  • Владимир Пономарев: «Посмотрю хоккей на Олимпиаде – наших нет, но все равно интересно. Интересны лыжи и биатлон, к фигурному катанию интерес пропал»
Владимир Пономарев: «Посмотрю хоккей на Олимпиаде – наших нет, но все равно интересно. Интересны лыжи и биатлон, к фигурному катанию интерес пропал»

Владимир Пономарев: посмотрю хоккей на Олимпиаде, все равно интересно.

Бывший защитник сборной СССР по футболу Владимир Пономарев будет смотреть Олимпиаду.

«Конечно, если будут показывать, обязательно буду смотреть. Хоккей интересен, хоть наших и нет, все равно посмотрю. Интересны лыжи и биатлон.

Раньше любил фигурное катание, активно следил в советское время, но сейчас интерес пропал – практически не смотрю», – заявил Пономарев.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. 

Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
Владимир Алексеевич Пономарев
logoОлимпиада-2026
logoолимпийский хоккейный турнир
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Интересно, а комментарии по олимпиаде от него жать?)
Хорошего времяпрепровождения, дедушка. Хорошо хоть вайфай, тв, и окко есть. Хоть ты и сварливый - но сиди, смотри, как-то время своё занимай. Всё лучше, чем гадить в интервью журналистам спортса
Ну если такой радикал как Пономарев хочет посмотреть то Фетисову и Касатонову и подавно надо.
