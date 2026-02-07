  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Янни Калдис: «Следующий матч звезд КХЛ надо проводить в Череповце. Это хоккейный город!»
3

Янни Калдис: «Следующий матч звезд КХЛ надо проводить в Череповце. Это хоккейный город!»

Калдис: следующий матч звезд КХЛ надо проводить в Череповце.

Канадский защитник «Северстали» Янни Калдис считает, что следующий Фонбет Матч звезд КХЛ надо проводить в Череповце.

«У нас большая фан-база! Следующий Матч звезд КХЛ надо проводить в Череповце. Это хоккейный город! Будет весело. Многие должны увидеть Череповец. Уверен, болельщики получат удовольствие не только от события, но и от достопримечательностей», – заявил Калдис.

Матч всех звезд КХЛ-2026 начался в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» 7 февраля и завершится 8 февраля.
 

Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet
logoМатч звезд КХЛ
logoЯнни Калдис
logoСеверсталь
logoКХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
2027 - Череповец, 2028 - Пенза.
Ответ Владимир Фед
2027 - Череповец, 2028 - Пенза.
Пенза отличная идея!!
Это все конечно хорошо, но как насчет стадиона?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Что за мем с Данилом Колбасенко? Пинчук напомнил о нем на Матче звезд КХЛ
7 февраля, 16:56
Дэниэл Спронг: «НХЛ все‑таки более быстрая, чем КХЛ, там выступают лучшие игроки мира. Но здесь тоже хорошая лига»
7 февраля, 13:38
Фонбет Матч звезд КХЛ. KHL U23 обыграла KHL World, KHL Ural уступила KHL RUS. ВидеоСпортс’’ показывал матчи и конкурсы
7 февраля, 13:31
Рекомендуем
Главные новости
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ? Узнайте в новом тексте
34 минуты назадСпецпроект
Олимпиада-2026. Швеция против Италии, Финляндия проиграла Словакии
54 минуты назад
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
сегодня, 18:27
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
сегодня, 18:38
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
сегодня, 17:59
Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану
сегодня, 17:26Фото
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
сегодня, 16:49
Проверьте свою готовность к хоккейному турниру на Олимпиаде в новом тесте
сегодня, 16:30Тесты и игры
Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
сегодня, 15:59
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен об 1:4 от Словакии: «Нам нужно чаще выходить к воротам, забивать грязные голы. Старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сэйвов»
5 минут назад
Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
14 минут назад
Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
24 минуты назад
Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
39 минут назад
Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
сегодня, 18:59
Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
сегодня, 18:46
Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»
сегодня, 17:49
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
сегодня, 17:35
У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
сегодня, 17:08Фото
Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»
сегодня, 16:57
Рекомендуем