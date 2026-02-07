Янни Калдис: «Следующий матч звезд КХЛ надо проводить в Череповце. Это хоккейный город!»

Калдис: следующий матч звезд КХЛ надо проводить в Череповце.

Канадский защитник «Северстали» Янни Калдис считает, что следующий Фонбет Матч звезд КХЛ надо проводить в Череповце.

«У нас большая фан-база! Следующий Матч звезд КХЛ надо проводить в Череповце. Это хоккейный город! Будет весело. Многие должны увидеть Череповец. Уверен, болельщики получат удовольствие не только от события, но и от достопримечательностей», – заявил Калдис.

Матч всех звезд КХЛ-2026 начался в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» 7 февраля и завершится 8 февраля.

