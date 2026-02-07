Андрей Разин: «Я всегда смотрел Олимпиаду, интересно увидеть лучших спортсменов мира»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин будет смотреть зимние Олимпийские игры.

– Будете смотреть Олимпиаду?

– Я всегда смотрел Олимпиаду, конечно, всегда болеешь за наших. Но интересно посмотреть на лучших спортсменов мира. С удовольствием посмотрю.

– Какое место заняла бы Россия?

– «Если бы» я не люблю. Я бы болел за них, переживал. И хотел бы, чтобы они выиграли, – сказал Разин.