Шарипзянов о матче без Ги Буше: «Меньше кипела лавка. Может, этого не хватило»

Шарипзянов о матче без Ги Буше: меньше кипела лавка.
Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался об ощущениях от игры без главного тренера команды Ги Буше.
На последнем матче перед паузой с «Автомобилистом» (2:3 ОТ) специалист отсутствовал, поскольку временно уехал в Канаду по семейным обстоятельствам.
– Прошлый матч «Авангард» играл без Ги Буше. Насколько это отличалось?
– Да, отличалось. Чуть меньше кипела лавка, может, нам этого и не хватило в третьем периоде.
– С Ги не позволили бы «Автомобилисту» сравнять в концовке?
– Этого уже не узнаем. Но в следующий игре он вернется, так что все будет как обычно, – сказал Шарипзянов.
В общем расслабились без папы выходит
или Фонбет игра проста по расписанию 😂
Не хотели толком играть, действительно не хватило жёсткости и неподдельных эмоций от Ги Буше, Барр слишком спокойный и не эмоциональный тренер.
