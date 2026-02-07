Максим Джиошвили: «Недавно купили мальтипу. По характеру нам досталась идеальная собака – может, у нее пубертат еще не начался, но посмотрим»

Джиошвили: недавно купили мальтипу, по характеру нам досталась идеальная собака.

Форвард «Трактора» Максим Джиошвили рассказал, что недавно завел собаку.

– Чем увлекаетесь вне хоккея? Как проводите свободное время?

– После хоккея увлекаюсь хоккеем дома. Или футболом дома, или «Монополией», любыми играми. Но семья на первом месте. Недавно купили собаку. Можно сказать, еще один маленький ребенок. На самом деле, собака – это счастье. Я это всегда понимал, и у нас были собаки в детстве. Пришли к этому с женой, решились. Порода — мальтипу. Очень красивая, как мы хотели. Небольшая, 2,5 кг.

Мы хотели именно такую. По характеру нам досталась идеальная собака. Пока нам очень нравится. Может, конечно, у нее пубертат еще не начался, но посмотрим. Поэтому меня иногда можно увидеть на улице или в сквере гуляющим с собакой. Вот в минус 30 не найдете меня. А так, могу гулять с собакой, – сказал Джиошвили.