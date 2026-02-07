Экс-президент ИИХФ Фазель о судействе: «В футболе идет перекос в сторону видеопросмотров. Видео не должно заменять рефери»

Фазель о судействе: в футболе идет перекос в сторону видеопросмотров.

Бывший президент ИИХФ Рене Фазель, ныне работающий в Фонбет КХЛ главой судейского экспертного комитета, высказался о видеоповторах.

«Просмотр гола был введен только в 1994 году Международной федерацией хоккея. У НХЛ это появилось немного раньше. Видеопросмотр дает возможность пересмотреть момент – это плюс. Но есть ситуации, которые мне не нравятся.

Например, ФИФА ввела просмотры намного позже хоккея, и там идет перекос в сторону видеопросмотров. Это приводит арбитра в ситуацию, когда он не может принять решение сразу. Он всегда перепроверяет моменты. Это не очень хорошо для игры, нужен баланс. Видео не должно заменять рефери.

Сначала просматривали голы, теперь смотрят положение вне игры, затем удаления, затем что-то еще, еще и еще… Все больше технических моментов. Хоккей – это в первую очередь игра, она состоит из ошибок. Я понимаю, когда просмотр берется из-за офсайда, когда он составляет полметра, но когда подолгу рассматривают несколько миллиметров и так далее...

Смотрят игру высоко поднятой клюшкой, или удар клюшкой, или подножку, которая является самым трудным нарушением для определения. Было ли это умышленно? Сыграл ли хоккеист по шайбе? Это удаление судейское, покажите один момент с подножкой разным людям, и 50% скажет, что нарушение было, а другая половина будет не согласна.

Нам нужно стараться избегать откровенно грубых нарушений, но в то же время нужно понять, что идеала в этом компоненте никогда не достичь, потому что его не существует», – сказал Фазель.