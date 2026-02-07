Дэниэл Спронг: «НХЛ все‑таки более быстрая, чем КХЛ, там выступают лучшие игроки мира. Но здесь тоже хорошая лига»
Дэниэл Спронг: НХЛ все‑таки более быстрая, чем КХЛ.
Форвард «Автомобилиста» Дэниэл Спронг после полуфинала на Фонбет Матче звезд КХЛ сравнил скорости в НХЛ и КХЛ.
– КХЛ тоже быстрая лига, если сравнивать с НХЛ?
– НХЛ все‑таки более быстрая. Там выступают лучшие игроки мира, конечно. Но здесь тоже хорошая лига, есть действительно хорошие команды. Так что первый сезон в КХЛ у меня получается веселым, – сказал Спронг.
