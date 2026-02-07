  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дэниэл Спронг: «НХЛ все‑таки более быстрая, чем КХЛ, там выступают лучшие игроки мира. Но здесь тоже хорошая лига»
3

Дэниэл Спронг: «НХЛ все‑таки более быстрая, чем КХЛ, там выступают лучшие игроки мира. Но здесь тоже хорошая лига»

Дэниэл Спронг: НХЛ все‑таки более быстрая, чем КХЛ.

Форвард «Автомобилиста» Дэниэл Спронг после полуфинала на Фонбет Матче звезд КХЛ сравнил скорости в НХЛ и КХЛ.

– КХЛ тоже быстрая лига, если сравнивать с НХЛ?

– НХЛ все‑таки более быстрая. Там выступают лучшие игроки мира, конечно. Но здесь тоже хорошая лига, есть действительно хорошие команды. Так что первый сезон в КХЛ у меня получается веселым, – сказал Спронг.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoДэниэл Спронг
logoКХЛ
logoАвтомобилист
logoМатч ТВ
logoМатч звезд КХЛ
logoНХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Точилкин выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд КХЛ. Он пробежал круг за 13,733 секунды
7 февраля, 11:58Видео
Никитин вновь делает ЦСКА топ-клубом. Спад на старте был ожидаемым
5 февраля, 13:50
«Автомобилист» об отстранении Спронга за неприличный жест: «Неудачная шутливая коммуникация Дэниэла с партнером по команде. Не было умысла оскорбить судей»
1 февраля, 18:00Видео
КХЛ дисквалифицировала Спронга за неприличный жест в адрес судей на 1 матч
1 февраля, 13:36Видео
Рекомендуем
Главные новости
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ? Узнайте в новом тексте
34 минуты назадСпецпроект
Олимпиада-2026. Швеция против Италии, Финляндия проиграла Словакии
54 минуты назад
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
сегодня, 18:27
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
сегодня, 18:38
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
сегодня, 17:59
Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану
сегодня, 17:26Фото
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
сегодня, 16:49
Проверьте свою готовность к хоккейному турниру на Олимпиаде в новом тесте
сегодня, 16:30Тесты и игры
Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
сегодня, 15:59
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен об 1:4 от Словакии: «Нам нужно чаще выходить к воротам, забивать грязные голы. Старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сэйвов»
5 минут назад
Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
14 минут назад
Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
24 минуты назад
Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
39 минут назад
Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
сегодня, 18:59
Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
сегодня, 18:46
Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»
сегодня, 17:49
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
сегодня, 17:35
У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
сегодня, 17:08Фото
Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»
сегодня, 16:57
Рекомендуем