Дэниэл Спронг: «НХЛ все‑таки более быстрая, чем КХЛ, там выступают лучшие игроки мира. Но здесь тоже хорошая лига»

Дэниэл Спронг: НХЛ все‑таки более быстрая, чем КХЛ.

Форвард «Автомобилиста » Дэниэл Спронг после полуфинала на Фонбет Матче звезд КХЛ сравнил скорости в НХЛ и КХЛ.

– КХЛ тоже быстрая лига, если сравнивать с НХЛ?

– НХЛ все‑таки более быстрая. Там выступают лучшие игроки мира, конечно. Но здесь тоже хорошая лига, есть действительно хорошие команды. Так что первый сезон в КХЛ у меня получается веселым, – сказал Спронг.