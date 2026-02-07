3

Михаил Кравец: «Сборная России могла бы побороться за золото на Олимпиаде»

Главный тренер «Барыса» и тренер команды World Stars Михаил Кравец на Фонбет Матче звезд КХЛ-2026 в Екатеринбурге заявил, что Россия могла бы побороться за золото на Олимпиаде.

– Какие ожидания в преддверии Олимпиады. Например, Вячеслав Фетисов заявил, что смотреть хоккейный турнир не будет.

– Я могу согласиться. Конечно, было бы интересно, если бы играли сборные России и Беларуси, которые наверняка составили бы конкуренцию. Буду ли смотреть? Не знаю, получится ли – может, что-то и посмотрю. Хотя, честно говоря, хотелось бы, чтобы участвовали те хоккеисты, которых ты знаешь.

– Как считаете, как бы на турнире выступили белорусы и россияне?

– Я думаю, многим командам было бы тяжелее добиться результата, если бы играла Беларусь. А сборная России определенно могла бы побороться за золото, – сказал Кравец.

