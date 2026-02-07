Сергей Черкас: «У Панарина не будет проблем с адаптацией в «Лос-Анджелесе». Артемию стоило сменить обстановку»

Черкас: у Панарина не будет проблем с адаптацией в «Лос-Анджелесе».

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас оценил переход форварда Артемия Панарина из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес ».

«Я думаю, что проблем у Панарина с адаптацией в «Кингс» не будет. Человек, который половину карьеры играет в НХЛ , плюс в новом клубе играют россияне.

У Панарина есть мастерство, есть опыт. Проблем у него не будет. Артемию тоже стоило сменить обстановку и по-новому показать, на что он способен», – сказал Черкас.

В этом сезоне Панарин провел 52 матча, забросил 19 шайб и отдал 38 голевых передач.