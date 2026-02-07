  • Спортс
  Пинчук исполнил буллит в джерси с фамилией «Колбасенко». Это отсылка к мему про Данила Колбасенко
Пинчук исполнил буллит в джерси с фамилией «Колбасенко». Это отсылка к мему про Данила Колбасенко

Форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук из KHL World Stars использовал отсылку к интернет-мему в конкурсе буллитов на Матче звезд.

Хоккеист исполнил удар в джерси с фамилией «Колбасенко». Попытка завершилась неудачно, забросить шайбу ему не удалось.

Мем про «Данила Колбасенко» появился в начале 2026 года и стал одним из трендов соцсетей. Он появился благодаря случайному эпизоду с участием школьника во время стрима блогера Кирилла Курсанова.

На прямом эфире стример играл в шутер и общался с участниками через голосовую чат-рулетку. Когда один из собеседников должен был назвать свой игровой ID для добавления в матч, он вместо этого произнес свое имя и фамилию: «Данил Колбасенко».

Момент стал вирусным, а звук фразы стал основой для мемов и роликов в тиктоке, инстаграме и на других платформах. 

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Динамо»
