Анас выиграл конкурс капитанов на Матче звезд КХЛ. Радулов занял 2-е место

Анас выиграл конкурс капитанов на Матче звезд КХЛ.

Форвард минского «Динамо» и команды KHL World Stars Сэм Анас выиграл конкурс капитанов на Матче звезд КХЛ.

Игрок белорусского клуба набрал 13 очков за 41 секунду и обошел Прохора Полтапова (KHL U23 Stars, ЦСКА), Александра Радулова (KHL RUS Stars, «Локомотив») и Егора Яковлева (KHL Ural Stars, «Металлург»).

Конкурс состоял из шести этапов, во время которых игроки показывали точность броска, точность передач, играли в хоккейный бильярд, хоккейный баскетбол и получали право на бросок от синей линии в миниатюрную мишень в дальних воротах.

Радулов был близок к показателям Анаса, его результат – 10 баллов. Егор Яковлев заработал 7 баллов и занял третье место.

Источник: сайт КХЛ
