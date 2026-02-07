Василевский выиграл конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд КХЛ. Защитник «Салавата» вышел в буреке и «зачаровал» вратаря игрой на курае

Защитник «Салавата Юлаева» и команды KHL Ural Stars Алексей Василевский выиграл конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд КХЛ.

Хоккеист получил 22% в голосовании болельщиков. Егор Сурин из «Локомотива» занял второе место с 16% голосов. Матвей Короткий из СКА – 3-й с 11% голосов.

Василевский выполнил буллит в национальном башкирском головном уборе буреке, вместе с клюшкой у него в руках был курай – традиционный духовой музыкальный инструмент. С помощью курая Василевский «зачаровал» вратаря и отправил шайбу в ворота без сопротивления.

Владимир Ткачев вышел на лед со своими партнерами по звену Дмитрием Силантьевым и Романом Канцеровым. Тройка «Металлурга» повторила знаменитый гол звена магнитогорского клуба Зарипов – Коварж – Мозякин.

Максим Денежкин исполнил буллит клюшкой, покрашенной в золотистый цвет и украшенной монетками.