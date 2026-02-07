  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Василевский выиграл конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд КХЛ. Защитник «Салавата» вышел в буреке и «зачаровал» вратаря игрой на курае
Видео
9

Василевский выиграл конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд КХЛ. Защитник «Салавата» вышел в буреке и «зачаровал» вратаря игрой на курае

Защитник «Салавата Юлаева» и команды KHL Ural Stars Алексей Василевский выиграл конкурс на самый эффектный буллит на Матче звезд КХЛ.

Хоккеист получил 22% в голосовании болельщиков. Егор Сурин из «Локомотива» занял второе место с 16% голосов. Матвей Короткий из СКА – 3-й с 11% голосов.

Василевский выполнил буллит в национальном башкирском головном уборе буреке, вместе с клюшкой у него в руках был курай – традиционный духовой музыкальный инструмент. С помощью курая Василевский «зачаровал» вратаря и отправил шайбу в ворота без сопротивления. 

Владимир Ткачев вышел на лед со своими партнерами по звену Дмитрием Силантьевым и Романом Канцеровым. Тройка «Металлурга» повторила знаменитый гол звена магнитогорского клуба Зарипов – Коварж – Мозякин.

Максим Денежкин исполнил буллит клюшкой, покрашенной в золотистый цвет и украшенной монетками.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт КХЛ
logoМатч звезд КХЛ
logoАндрей Василевский
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoВладимир Ткачев 1995
logoМаксим Денежкин
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Респект и уважение всей семье Василевских.... Вы воспитали достойных парней.
Третье поколение Василевских в воротах
✨Волшебство курая и Василевских заколдовало Вязового✨прикольно придумали 👍💚
Тампа ждёт вратаря этого молодого?)
Ответ igor0432
Тампа ждёт вратаря этого молодого?)
В очередь! Сначала Уфа)
Наш Башкирский, молодецы!👍
Ответ Марат
Наш Башкирский, молодецы!👍
у него резаный к....ц?)
Здорово придумано)
Металлурцы классно придумали тоже
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фонбет Матч звезд КХЛ. KHL U23 обыграла KHL World, KHL Ural уступила KHL RUS. ВидеоСпортс’’ показывал матчи и конкурсы
7 февраля, 13:31
Точилкин выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд КХЛ. Он пробежал круг за 13,733 секунды
7 февраля, 11:58Видео
«Моя мечта – сыграть с сыном в официальном матче». Большое интервью с Алексеем Василевским
7 февраля, 11:40Трибуна
Рекомендуем
Главные новости
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ? Узнайте в новом тексте
33 минуты назадСпецпроект
Олимпиада-2026. Швеция против Италии, Финляндия проиграла Словакии
53 минуты назад
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
сегодня, 18:27
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
сегодня, 18:38
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
сегодня, 17:59
Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану
сегодня, 17:26Фото
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
сегодня, 16:49
Проверьте свою готовность к хоккейному турниру на Олимпиаде в новом тесте
сегодня, 16:30Тесты и игры
Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
сегодня, 15:59
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен об 1:4 от Словакии: «Нам нужно чаще выходить к воротам, забивать грязные голы. Старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сэйвов»
4 минуты назад
Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
13 минут назад
Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
23 минуты назад
Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
38 минут назад
Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
сегодня, 18:59
Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
сегодня, 18:46
Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»
сегодня, 17:49
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
сегодня, 17:35
У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
сегодня, 17:08Фото
Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»
сегодня, 16:57
Рекомендуем