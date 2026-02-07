Точилкин выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд КХЛ. Он пробежал круг за 13,733 секунды
Точилкин выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд КХЛ.
Нападающий «Нефтехимика» и команды KHL U23 Stars Герман Точилкин выиграл конкурс забегов на скорость Фонбет Матча звезд КХЛ.
Точилкин пробежал круг за 13,733 секунды и обошел Даниэля Спронга (KHL World Stars, «Автомобилист»), Даниила Пыленкова (KHL RUS Stars, московское «Динамо») и Романа Горбунова (KHL Ural Stars, «Автомобилист»).
При этом Точилкин не побил рекорд конкурса «Круг на скорость». Лучший результат за всю историю у Энвера Лисина – 12,450.
