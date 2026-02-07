  • Спортс
  • Точилкин выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд КХЛ. Он пробежал круг за 13,733 секунды
Точилкин выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд КХЛ. Он пробежал круг за 13,733 секунды

Нападающий «Нефтехимика» и команды KHL U23 Stars Герман Точилкин выиграл конкурс забегов на скорость Фонбет Матча звезд КХЛ.

Точилкин пробежал круг за 13,733 секунды и обошел Даниэля Спронга (KHL World Stars, «Автомобилист»), Даниила Пыленкова (KHL RUS Stars, московское «Динамо») и Романа Горбунова (KHL Ural Stars, «Автомобилист»).

При этом Точилкин не побил рекорд конкурса «Круг на скорость». Лучший результат за всю историю у Энвера Лисина – 12,450.

Рекомендуем