  • В МОК опровергли вспышку норовируса после случаев заражения хоккеисток Финляндии и Швейцарии: «Давайте не будем раздувать большую проблему»
Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби сообщил, что нет оснований для массовых случаев заражений норовирусом спортсменов на Олимпийских играх.

Хоккеистки сборной Швейцарии были изолированы после выявления случая заражения норовирусом у одной из спортсменок после победы в стартовом матче олимпийского турнира над командой Чехии. Ранее случаи заражения вирусом обнаружили у финских хоккеисток.

«Нет, это не вспышка. Несколько случаев заболевания у финнов, с симптомами. Один случай у швейцарцев. О них позаботились. Лечение проводится наиболее эффективным с медицинской точки зрения образом.

Давайте не будем раздувать из этого большую проблему, заболели пять спортсменов, они проходят лечение. Мы замечательно смогли вернуть сборную Финляндии в турнир, сборная Канады согласилась на другую дату. Соответствующие протоколы проводятся, все идет очень хорошо», – сказал Дюби.

«Я связался с главой нашего медицинского штаба. Она говорит, что нет никаких оснований, что данные случаи взаимосвязаны. Это не вспышка. Я понимаю, что нужен острый сюжет, но это не он», – отметил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
Ну да, а потом будет первая в истории Олимпиада, сорвавшаяся по причине жесткого поноса у всех участников -). Кишечные вирусы коварны.
