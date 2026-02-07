Форвард «Локо» Сурин: «В финале Кубка Гагарина хочется дать ответочку «Металлургу»

Сурин: в финале Кубка Гагарина хочется дать ответочку «Металлургу».

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин хочет сыграть в финале Кубка Гагарина-2026 против «Металлурга».

«Хорошие команды есть и на Западе, и на Востоке. Все решит весна. Я бы с радостью встретился с «Металлургом» в финале Кубка Гагарина.

Надеюсь, доберемся с ними вместе до этой решающей схватки. Хочется не то что наказать их, а, так скажем, проявить солидарность, дать ответочку», – сказал Сурин.