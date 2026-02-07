Форвард «Локо» Сурин: «В финале Кубка Гагарина хочется дать ответочку «Металлургу»
Сурин: в финале Кубка Гагарина хочется дать ответочку «Металлургу».
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин хочет сыграть в финале Кубка Гагарина-2026 против «Металлурга».
«Хорошие команды есть и на Западе, и на Востоке. Все решит весна. Я бы с радостью встретился с «Металлургом» в финале Кубка Гагарина.
Надеюсь, доберемся с ними вместе до этой решающей схватки. Хочется не то что наказать их, а, так скажем, проявить солидарность, дать ответочку», – сказал Сурин.
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А ещё хорошо бы Авто и Ак Барс одолеть на пути. Собрать победный флешрояль из восточных топов