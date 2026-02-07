Вице‑президент КХЛ Гуськов: «Другие страны уже устали соревноваться без России. Если они думают, что мы не растем, так и они не растут без нас»

Вице‑президент КХЛ Гуськов: другие страны уже устали соревноваться без России.

Вице‑президент КХЛ Александр Гуськов ждет возвращения российских юниоров на международную арену.

МОК рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских юниоров к соревнованиям под флагом и с гимном. В январе ИИХФ оставила в силе санкции в отношении российских и белорусских команд.

– Как вы относитесь к тому, что МОК рекомендовал международным федерациям допустить российских юниоров к соревнованиям под нашим флагом и гимном?

– Мы стараемся создавать конкурентность внутри нашей лиги МХЛ, это очень важно. А что касается международных соревнований, то мы уже без них устали. Более того, другие страны тоже устали соревноваться без России. Если они думают, что мы не растем, так и они не растут без нас. Это самое главное.

Я рад, что уже какие‑то подвижки есть. И те ребята, которые через год‑два будут играть на чемпионатах мира, приложат все силы, чтобы выступить там очень достойно. И они сразу же захотят показать свой уровень, претендуя на золото. Все знают, что Россия в мировом хоккее – это номер один, – сказал Гуськов.