  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вице‑президент КХЛ Гуськов: «Другие страны уже устали соревноваться без России. Если они думают, что мы не растем, так и они не растут без нас»
9

Вице‑президент КХЛ Гуськов: «Другие страны уже устали соревноваться без России. Если они думают, что мы не растем, так и они не растут без нас»

Вице‑президент КХЛ Гуськов: другие страны уже устали соревноваться без России.

Вице‑президент КХЛ Александр Гуськов ждет возвращения российских юниоров на международную арену.

МОК рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских юниоров к соревнованиям под флагом и с гимном. В январе ИИХФ оставила в силе санкции в отношении российских и белорусских команд.

– Как вы относитесь к тому, что МОК рекомендовал международным федерациям допустить российских юниоров к соревнованиям под нашим флагом и гимном?

– Мы стараемся создавать конкурентность внутри нашей лиги МХЛ, это очень важно. А что касается международных соревнований, то мы уже без них устали. Более того, другие страны тоже устали соревноваться без России. Если они думают, что мы не растем, так и они не растут без нас. Это самое главное.

Я рад, что уже какие‑то подвижки есть. И те ребята, которые через год‑два будут играть на чемпионатах мира, приложат все силы, чтобы выступить там очень достойно. И они сразу же захотят показать свой уровень, претендуя на золото. Все знают, что Россия в мировом хоккее – это номер один, – сказал Гуськов.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Гуськов
logoКХЛ
logoМХЛ
logoМатч ТВ
logoМОК
logoСборная России по хоккею с шайбой
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Русские хоккеисты, играющие в клубах НХЛ, прекрасно растут. Без Гуськова.
Вроде не старый, а несёт эталонную ветеранскую ахинею)
Жена Гуськова, успокойтесь!
Как Гуськов? Опять Гуськов? Почему Гуськов?
«Россия - в мировом хоккее номер один»
Перечислите, пожалуйста, успехи, достижения основной сборной за последние лет 10-12?!
Ответ LYSVEGAS
«Россия - в мировом хоккее номер один» Перечислите, пожалуйста, успехи, достижения основной сборной за последние лет 10-12?!
А как же победа на вселенской олимпиаде 2018-го?))) Как такое можно забыть, в невероятной схватке на зубах с мощной хоккейной и почти непобедимой немецкой машиной. Чудо на льду)))
Растут в клубах
Да им насрать на нас.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гуськов о Кубке Вызова МХЛ: «Мы увидели то, за что любим молодежный хоккей – бескомпромиссную борьбу, высокие скорости и желание победить. В будущем эти игроки станут звездами»
6 февраля, 16:47
Глушаков, Моня, Коньков и Надежда Петрова внесены в базу «Миротворца»
27 ноября 2025, 08:10
Ротенберг, Тимченко, Морозов, Есмантович, Рашников – в совете директоров КХЛ на сезон-2025/26. СКА, «Авангард» и «Торпедо» сменили представителей
11 сентября 2025, 10:13
Самое яркое открытие сезона МХЛ: 7000 зрителей, билеты раскупили за 4 дня и концерт BEARWOLF
9 сентября 2025, 15:16Трибуна
Рекомендуем
Главные новости
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ? Узнайте в новом тексте
33 минуты назадСпецпроект
Олимпиада-2026. Швеция против Италии, Финляндия проиграла Словакии
53 минуты назад
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
сегодня, 18:27
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
сегодня, 18:38
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
сегодня, 17:59
Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану
сегодня, 17:26Фото
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
сегодня, 16:49
Проверьте свою готовность к хоккейному турниру на Олимпиаде в новом тесте
сегодня, 16:30Тесты и игры
Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
сегодня, 15:59
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен об 1:4 от Словакии: «Нам нужно чаще выходить к воротам, забивать грязные голы. Старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сэйвов»
4 минуты назад
Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
13 минут назад
Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
23 минуты назад
Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
38 минут назад
Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
сегодня, 18:59
Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
сегодня, 18:46
Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»
сегодня, 17:49
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
сегодня, 17:35
У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
сегодня, 17:08Фото
Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»
сегодня, 16:57
Рекомендуем