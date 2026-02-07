  • Спортс
Полтапов не будет смотреть Олимпиаду: «Зачем? Наши туда не поехали. Раз МОК не пригласил хоккеистов, пусть смотрят сами»

Форвард ЦСКА Прохор Полтапов не планирует смотреть Олимпиаду.

– Будете ли смотреть Олимпийские игры 2026 года в Италии?

– Не думаю. Наши туда не поехали. Зачем их смотреть? Нет, слышал, что тех же фигуристов допустили. Но раз МОК не пригласил хоккеистов, пусть смотрят сами, – сказал Полтапов.

Что-то тут много негатива в комментариях, хотя он высказал своё мнение, он не обязан смотреть Олимпиаду, если не хочет, что в этом такого?
Что-то тут много негатива в комментариях, хотя он высказал своё мнение, он не обязан смотреть Олимпиаду, если не хочет, что в этом такого?
Захожу я как-то в кинотеатр, во время сеанса. Включаю свет и говорю
- А я смотреть не буду
И ухожу.
Захожу я как-то в кинотеатр, во время сеанса. Включаю свет и говорю - А я смотреть не буду И ухожу.
1. В кинотеатр его не пустили.
2. Свет включили (то бишь задали вопрос) журналисты.
Ну кто бы сомневался в источнике)
Ну кто бы сомневался в источнике)
А чем плохой источник? Документальные фильмы на различные исторические события они делают прекрасные. С удовольствием смотрю.
Ну кто бы сомневался в источнике)
А чем источник плох -- барЕна обидели?
Полтапов правильно всё сказал России там нет .Молодец!!!👍
Правильно Проня, лучше использовать это время с пользой-тренироваться вместе с командой .ЦВБП.
Кто такой этот Полтапов и почему мы должны знать о том что он не будет смотреть ОИ ?
Можно ведь просто подать заявление на вступление в партию. И отправится добровольцем туда .
Кто такой этот Полтапов и почему мы должны знать о том что он не будет смотреть ОИ ? Можно ведь просто подать заявление на вступление в партию. И отправится добровольцем туда .
Полтапов человек ,который сказал своё мнение. Впрочем как и вы своё. Вам ведь не задают вопрос ,кто ты такой. Каждый имеет своё мнение.
Полтапов человек ,который сказал своё мнение. Впрочем как и вы своё. Вам ведь не задают вопрос ,кто ты такой. Каждый имеет своё мнение.
Завтра позовут ТУДА и только пятки сверкать будут, и патриотизм весь закончится, но есть один нюанс, такое г туда не зовут
ещо один....
👆🏻
Ещё один ...
Сборной России там нет но зато играют будущие партнеры по команде Клинки из Баффало , там что на месте Полтапова я бы взглянул Олимпиаду
Ну да, зачем следить за тенденциями современного хоккея.
Ну да, зачем следить за тенденциями современного хоккея.
Тенденции современного хоккея на олимпиаде точно не увидите .Смотрите матчи Нхл и Кхл .
Тенденции современного хоккея на олимпиаде точно не увидите .Смотрите матчи Нхл и Кхл .
Ах да, там же на ОИ-2026 составы будут исключительно из игроков АХЛ и низших лиг Европы. ЛОЛ
