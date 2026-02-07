Полтапов не будет смотреть Олимпиаду: «Зачем? Наши туда не поехали. Раз МОК не пригласил хоккеистов, пусть смотрят сами»

Полтапов не будет смотреть Олимпиаду: наши туда не поехали, зачем ее смотреть?.

Форвард ЦСКА Прохор Полтапов не планирует смотреть Олимпиаду.

– Будете ли смотреть Олимпийские игры 2026 года в Италии?

– Не думаю. Наши туда не поехали. Зачем их смотреть? Нет, слышал, что тех же фигуристов допустили. Но раз МОК не пригласил хоккеистов, пусть смотрят сами, – сказал Полтапов.