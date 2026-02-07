Зак Фукале: «Готов помочь «Динамо» победить в Кубке Гагарина. Я получил огромный опыт в Северной Америке, в Европе и КХЛ»
Зак Фукале: готов помочь «Динамо» победить в Кубке Гагарина.
Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале отметил значимость своего опыта в других лигах.
«Чем больше ты играешь, тем больше ты узнаешь. Хочется верить, что с каждым годом я становлюсь сильнее. У меня было очень много вызовов в карьере. Я получил огромный опыт в Северной Америке, в Европе, в КХЛ. Я даю весь этот опыт «Динамо». И все, что я хочу – выигрывать матчи и делать вклад в наши общие успехи.
За эти годы я узнал много о себе как о вратаре. Это помогает и тебе, и твоей команде преодолевать сложности. Я не идеален, я всего лишь человек, который совершает ошибки, но мой опыт говорит мне, что я буду хорош на дистанции. Скоро плей-офф, и я буду готов помочь «Динамо» победить в Кубке Гагарина», – заявил Фукале.
В этом году у Динамо отличный шанс взять кубок . финал был бы интересен вдвойне чем условные металаруг и авангард . к которым мы уже привыкли как самыми титуловаными командами .
