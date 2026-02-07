Ране Фазель: «Надеюсь, мы увидим сборную России к 2030 году на Олимпиаде во Франции»

Фазель: надеюсь, мы увидим сборную России к 2030 году на Олимпиаде.

Глава судейского экспертного комитета КХЛ и бывший президент ИИХФ Рене Фазель надеется, что Россию допустят до Олимпиады в 2030 году.

«Очень грустно осознавать, что на Олимпиаду, на которую наконец-то едут игроки НХЛ, будут допущены не все лучшие спортсмены.

Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что к 2030 году на Олимпиаде во Франции мы увидим сборную России», – сказал Фазель.