Ране Фазель: «Надеюсь, мы увидим сборную России к 2030 году на Олимпиаде во Франции»
Фазель: надеюсь, мы увидим сборную России к 2030 году на Олимпиаде.
Глава судейского экспертного комитета КХЛ и бывший президент ИИХФ Рене Фазель надеется, что Россию допустят до Олимпиады в 2030 году.
«Очень грустно осознавать, что на Олимпиаду, на которую наконец-то едут игроки НХЛ, будут допущены не все лучшие спортсмены.
Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что к 2030 году на Олимпиаде во Франции мы увидим сборную России», – сказал Фазель.
