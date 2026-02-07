Морозов о приглашении Шипачева на Матч звезд КХЛ: «Решили, что Вадим заслуживает. Значимый игрок для КХЛ»
Морозов о приглашении Шипачева на Матч звезд КХЛ: Вадим – значимый игрок для КХЛ.
Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов высказался о приглашении Вадима Шипачева на Матч звезд КХЛ.
«Вадим Шипачев получил приглашение от нас. Мы все ждали его 1000-е очко, не знали, когда это случится. Ранее Вадим не попал в состав по итогам всех голосований.
Но Вадим – значимый игрок для КХЛ, и мы решили, что он заслуживает там быть. Мы связались с ним, узнали, желает ли он присоединиться», – сказал Морозов.
Тут и не должно было быть сомнений, Вадим Шипачёв заслуживает находиться на Матче звёзд.
