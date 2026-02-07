Форвард «Шанхая» Меркли: «Я бы посмотрел матч между Россией и Канадой в финале Олимпиады»
Форвард «Шанхая» Ник Меркли высказался о хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх в Италии.
«Обязательно послежу за Олимпиадой. Буду болеть за Канаду, потому что всегда интересно смотреть за ними. Надеюсь, что они выиграют. Но на Олимпийских играх большая конкуренция. У США, Швеции, Финляндии очень хорошие команды.
Россия бы тоже собрала отличных хоккеистов. Жаль, что россиян нет. Я бы очень хотел посмотреть матч между Россией и Канадой в финале Олимпиады. В сборной России много прекрасных игроков. Уверен, они расстроены из-за того, что не могут поехать», – сказал Меркли.
Я бы тоже посмотрел финал России и Канады, да и многие так же.
Интересно, а нам нужно будет на будущие ОИ пробиваться через сетку:) Я просто уже представляю счета аля Россия - Венгрия, 25-0:) И это не основой, это так парни из 3-4-х звеньев КХЛ сделают:)
Я думаю там заморожен рейтинг
