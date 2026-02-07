Хоккеист «Реактора» Муиссу о самом забавном прозвище: «Уголек. Тренер прозвал. Сейчас уже так никто не называет»

Хоккеист «Реактора» Муиссу о самом забавном прозвище: уголек.

Темнокожий форвард «Реактора» и «Нефтехимика» Жоэ-Кристоф Муиссу вспомнил, как получил прозвище «Уголек» от бывшего тренера.

«Мне никогда не приходилось встречаться со скинхедами. Оно, наверное, и к лучшему. Сейчас все более дружелюбно происходит. Да, встречались неадекватные люди, но меня это никак не задевает – прошел мимо, и все. Люди разные бывают.

Самое забавное прозвище, которое мне давали? Уголек. Мой тренер, Сергей Георгиевич Никитенко – царствие ему небесное – устраивал великолепный тренировочный процесс, готовил меня к сезону и прозвал меня Угольком. Я долго и много тренировался у него с этим прозвищем. Эти воспоминания вызывают у меня светлые чувства. Это лучший тренер в моей жизни. Сейчас уже Угольком никто не называет», – сказал Муиссу.

Муиссу родился в Санкт-Петербурге, его мать – русская, а отец – конголезец. Хоккеист тренировался в школах СКА и петербургского «Спартака».