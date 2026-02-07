Владимир Юрзинов: «Для нашего хоккея важнее не вот такая ущербная Олимпиада, а Кубок Вызова МХЛ. Матчи МХЛ нужно более регулярно показывать по ТВ»

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов считает, что для российского хоккея важнее сейчас не Олимпиада, а Кубок Вызова.

– Сегодня для нашего хоккея важнее не вот такая ущербная Олимпиада, а Кубок Вызова МХЛ, который состоялся в Екатеринбурге – с новым зрительским рекордом.

В свое время мне выпала удача стоять у истоков МХЛ, послужить председателем правления этой лиги. Замечательный проект, который звонко стартовал и воспитал для нашего хоккея десятки звезд. Знаете, те семь лет рядом с молодежкой – одни из самых счастливых в моей хоккейной жизни.

– Почему?

– В первые годы Молодежная лига функционировала отдельно от КХЛ и стремительно развивалась. Были очень успешные проекты – продвижение МХЛ на ТВ, различные поездки по стране ветеранов и актеров, сериал «Молодежка», ажиотаж у начинающих хоккеистов.

Мне показалось, что на каком-то этапе наше дело немного успокоилось, может быть, немного ушло в тень КХЛ. Но Матч в Екатеринбурге доказал, что это не так. Почти 11 тысяч болельщиков на матче звезд Востока и Запада – отличный рекорд!

Считаю, что МХЛ сможет подхватить этот импульс. Нужно лоббировать свои интересы! Выдвигать сборную МХЛ для участия в различных турнирах – например, в декабрьскую паузу на Кубок Первого канала. Матчи МХЛ необходимо более регулярно показывать по ТВ, они должны стать модными для молодежной аудитории, всех наших мальчишек, – сказал Юрзинов.