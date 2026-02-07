  • Спортс
  • Владимир Юрзинов: «Для нашего хоккея важнее не вот такая ущербная Олимпиада, а Кубок Вызова МХЛ. Матчи МХЛ нужно более регулярно показывать по ТВ»
9

Владимир Юрзинов: «Для нашего хоккея важнее не вот такая ущербная Олимпиада, а Кубок Вызова МХЛ. Матчи МХЛ нужно более регулярно показывать по ТВ»

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов считает, что для российского хоккея важнее сейчас не Олимпиада, а Кубок Вызова.

– Сегодня для нашего хоккея важнее не вот такая ущербная Олимпиада, а Кубок Вызова МХЛ, который состоялся в Екатеринбурге – с новым зрительским рекордом.

В свое время мне выпала удача стоять у истоков МХЛ, послужить председателем правления этой лиги. Замечательный проект, который звонко стартовал и воспитал для нашего хоккея десятки звезд. Знаете, те семь лет рядом с молодежкой – одни из самых счастливых в моей хоккейной жизни.

– Почему?

– В первые годы Молодежная лига функционировала отдельно от КХЛ и стремительно развивалась. Были очень успешные проекты – продвижение МХЛ на ТВ, различные поездки по стране ветеранов и актеров, сериал «Молодежка», ажиотаж у начинающих хоккеистов. 

Мне показалось, что на каком-то этапе наше дело немного успокоилось, может быть, немного ушло в тень КХЛ. Но Матч в Екатеринбурге доказал, что это не так. Почти 11 тысяч болельщиков на матче звезд Востока и Запада – отличный рекорд! 

Считаю, что МХЛ сможет подхватить этот импульс. Нужно лоббировать свои интересы! Выдвигать сборную МХЛ для участия в различных турнирах – например, в декабрьскую паузу на Кубок Первого канала. Матчи МХЛ необходимо более регулярно показывать по ТВ, они должны стать модными для молодежной аудитории, всех наших мальчишек, – сказал Юрзинов.

Опубликовано: Sports
Источник: Russia-hockey.ru
9 комментариев
Прийдётся смотреть ущербный хоккей с Макдевидом, Мэттьюсом, Форсбергом, Драйзайтлем, Рантаненом, Пастрняком, Йосси и т д. Не знаю, как вытерпеть.
Канадцы, американцы, шведы, финны, все слышали? Зря вы поехали на эти ОИ, ущербный турнир.
Ну, что главнее, то и выигрываем... Что не выигрываем, то не идет ни в какое сравнение с тем, что выигрываем. Словом, самые важные соревнования мы выигрываем всегда!
смешной дед! ну его слова не отбили у меня желание смотреть на лучших хоккеистов мира на ОИ!
Похоже пилюли не разжевал
Похоже пилюли не разжевал
Те кто хорошо покажет себя на кубке вызова МХЛ есть шанс поехать играть с этими ущербными. А это уже мечта каждого из пацанов.
Да больше того!
Что такое какой-то кубок Стэнли?
Вот кубок первого канала, это да!
Вот где сила!
Так можно договориться, что без нхловцев олимпиады ущербные были
