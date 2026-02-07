  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Егор Сурин: «Мышиная история из «Локо» – 4 месяца мне перед тренировками резали ленту на клюшке. Как Холмс расследовал. Чаще всего это делал Полунин, Радулов и Рафиков – соучастники»
28

Егор Сурин: «Мышиная история из «Локо» – 4 месяца мне перед тренировками резали ленту на клюшке. Как Холмс расследовал. Чаще всего это делал Полунин, Радулов и Рафиков – соучастники»

Сурин: мышиная история из «Локо» – 4 месяца мне кто‑то резал ленту на клюшке.

Форвард «Локомотива» Егор Сурин вспомнил, как ему в этом сезоне одноклубники постоянно резали клюшки.

– Хочу специально для «Матч ТВ» рассказать мышиную историю о том, какая у нас веселая атмосфера в «Локомотиве».

– А почему мышиная?

– Рассказываю. На протяжении трех‑четырех месяцев мне перед каждой тренировкой домашней серии резали ленту на клюшке. Я ее перематываю, иду разминаться, возвращаюсь – а крюк клюшки порезан будто ножом, и надо заново перематывать лентой.

Один раз во Владивостоке мы играли против «Адмирала». И получилось так, что мне все три клюшки порезали перед тренировкой. Я выхожу последний, уже все на льду, я перематываю прям на лавке. Боб Хартли подходит ко мне с наездом: «Не думай, что ты – суперзвезда, и можешь выходить на тренировку последним! Ты должен быть первым!»

Я восклицаю: «Боб, это не я! Каждый раз перед каждой тренировкой мне режут клюшку. Надо мной шутят!»

Три месяца я проводил расследование, кто где остается после собрания, кто что делает. Я был как Шерлок Холмс. Может, это кто‑то из сервисменов? Или вратарь? Первая мысль была на Александра Валерьевича Радулова.

Я приехал из сборной, мы заселились на базу. И я оставил свою форму с клюшками на ресепшн. На следующий день просыпаюсь – они опять порезаны! Первая мысль – кто‑то из тех, кто живет на базе. Потом сообразил, что я же могу посмотреть камеры.

– И что обнаружили? Кто там?

– Александр Андреевич Полунин, Александр Валерьевич Радулов, Рушан Русланович Рафиков.

– Это же ОПГ.

– Чаще всего мне это делал Полунин, а еще двое оказались соучастниками.

– Вы как‑то отомстили?

– У меня есть мысли и заготовки. Но их нужно исполнить в правильный момент, – сказал Сурин.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЕгор Сурин
logoМатч ТВ
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoРушан Рафиков
logoАлександр Радулов
logoАлександр Полунин
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Деды лютуют).
Ответ dmitriy1981
Деды лютуют).
Всё норм. я считаю. Егор понял)))
Интересная и весëлая история! Спасибо за рассказ Егор. И отлично что у нас в Локо дружная игривая атмосфера. Реакция Хартли топ. Сразу чувствуется профи. Вперëд Локо!
Парняга-то здоровый; может и навалять, когда терпение закончится.)
Ответ heivani
Парняга-то здоровый; может и навалять, когда терпение закончится.)
Так они думали что Сурин даже не доктор Мориарти 😂
Ответ heivani
Парняга-то здоровый; может и навалять, когда терпение закончится.)
Да нормально там все😉. Егор адекватный чел и сам с прекрасным чувством юмора. А ленту перемотать недолго.
Не в восторге от Сурина. Но резать ленты на клюшках и таким образом шутить над молодым это криндж и отсутствие ума.
Ответ Максим Седов
Не в восторге от Сурина. Но резать ленты на клюшках и таким образом шутить над молодым это криндж и отсутствие ума.
Кринж когда мужчина в 46 лет не понимает простых вещей
Ответ Максим Седов
Не в восторге от Сурина. Но резать ленты на клюшках и таким образом шутить над молодым это криндж и отсутствие ума.
Отсутствие ума прослеживается только в твоих комментах. А тут нормальная здоровая и веселая атмосфера, но судя по всему тебе это не знакомо. Перемотать клюшку 3 мин. Ну прикололись над молодым, зато на льду и за его пределами они кореша и видеть как тот же Радулов с Егором общается во время игры одно удовольствие. Парень впервые сыграл с ним в одном звене в мае прошлого года и за небольшой срок Саня его многому научил. Во всяком случае твоим коням и не снилась такая связка игроков в данный момент.
Сурин весёлый, общительный парень. Ведёт свой блог. А это предпологает подачу жареного, для привлечения подписчиков. Одну игру он даже провел с камерой, за что получил от некоторых болельщиков. В том числе и от меня. В этой истории правды мало. Сначало он говорит, что резали перед тренировками домашних серий, а потом уже говорит, что было во Владивостоке. Вполне допускаю, что была разовая шутка, что абсолютно нормально в здоровом коллективе. Но как я выше заметил, народ требует жареного. Вот он и все это раскрутил. Молодец. А вы, господа, повелись. Чуть до рукоприкладства дело не довели)). Расслабьтесь, и по возможности смотрите на вещи проще. И жизнь покажется вам более привлекательной.) А самое главное- не допускайте, чтобы вами управляли.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хоккеист без зуба, но не Овечкин. Узнаете его по детской фотке?
сегодня, 15:30
Битва топов МХЛ и путевка на Фонбет Матч звезд КХЛ. Каким будет Кубок Вызова?
6 февраля, 10:50Трибуна
Собрали детские фотографии звезд КХЛ в новом тесте. Многих невозможно узнать
1 февраля, 15:00Тесты и игры
Рекомендуем
Главные новости
По кому в детстве фанатели игроки КХЛ? Узнайте в новом тексте
31 минуту назадСпецпроект
Олимпиада-2026. Швеция против Италии, Финляндия проиграла Словакии
51 минуту назад
Словакия обыграла Финляндию в 1-м матче на ОИ-2026 – 4:1, Слафковски набрал 2+1
сегодня, 18:27
Йоси – капитан сборной Швейцарии на Олимпиаде, Хишир, Фиала, Нидеррайтер и Глаузер – ассистенты
сегодня, 18:38
Депутат Свищев об Овечкине: «Каждое утро смотрю, какие матчи он провел – забил или нет. Когда получается, радуюсь: «Когда же он до тысячи дойдет?» А он сто процентов дойдет»
сегодня, 17:59
Экс-вратарь «Ак Барса» Гарипов вошел в состав Общественного совета при УФСИН по Татарстану
сегодня, 17:26Фото
Маккиннон занимается в звене с Райнхартом и Хэйглом на тренировке сборной Канады, Маршанд – с Хорватом и Сузуки
сегодня, 16:49
Проверьте свою готовность к хоккейному турниру на Олимпиаде в новом тесте
сегодня, 16:30Тесты и игры
Кросби о первой игре Канады на ОИ-2026: «Пора приступать к делу. Были хорошие тренировки и определенное предвкушение – мы хотим начать»
сегодня, 15:59
Овечкин еще не определился с планами на следующий сезон. 40-летний форвард сфокусирован на борьбе за плей-офф с «Вашингтоном» (Сэмми Силбер)
сегодня, 15:32
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен об 1:4 от Словакии: «Нам нужно чаще выходить к воротам, забивать грязные голы. Старались изо всех сил, но их вратарь сделал несколько хороших сэйвов»
2 минуты назад
Армия об 1:4 от Словакии: «Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть, но не сделали этого. Это отстойно, но это всего лишь одна игра, впереди еще много матчей»
11 минут назад
Ружичка о Слафковски: «Он отличный игрок, я знаю, чего от него ожидать. Стараюсь помогать ему добиваться успеха»
21 минуту назад
Слафковски забросил 9 шайб в 8 играх на Олимпиадах. Только Шатан, Штястны, Госса и Голонка забивали больше в истории сборных Словакии и Чехословакии
36 минут назад
Егор Сурин: «После Матча звезд возвращаешься в сезон с другой энергией. Такие мероприятия помогают перезагрузить голову»
сегодня, 18:59
Кадейкин об Олимпиаде: «Хотелось бы посмотреть на сборную России. Интересно, как наши ребята сыграли бы»
сегодня, 18:46
Кадейкин об НХЛ: «Я не романтик и не фантазер, ориентируюсь на конкретику. Если есть предложение, рассматриваю. Нет предложения – о чем думать?»
сегодня, 17:49
Никита Кирьянов: «Жаль, что России нет на Олимпиаде. Интересно было бы посмотреть на наш уровень по сравнению с другими. Верим и надеемся, что скоро вернемся»
сегодня, 17:35
У капитана «Спартака» Миронова родилась дочь, девочку назвали Мира: «Час назад снова стали родителями»
сегодня, 17:08Фото
Отец Фегервары: «Мартин сказал, что Овечкин – самый лучший игрок мира»
сегодня, 16:57
Рекомендуем