Егор Сурин: «Мышиная история из «Локо» – 4 месяца мне перед тренировками резали ленту на клюшке. Как Холмс расследовал. Чаще всего это делал Полунин, Радулов и Рафиков – соучастники»

Сурин: мышиная история из «Локо» – 4 месяца мне кто‑то резал ленту на клюшке.

Форвард «Локомотива» Егор Сурин вспомнил, как ему в этом сезоне одноклубники постоянно резали клюшки.

– Хочу специально для «Матч ТВ» рассказать мышиную историю о том, какая у нас веселая атмосфера в «Локомотиве».

– А почему мышиная?

– Рассказываю. На протяжении трех‑четырех месяцев мне перед каждой тренировкой домашней серии резали ленту на клюшке. Я ее перематываю, иду разминаться, возвращаюсь – а крюк клюшки порезан будто ножом, и надо заново перематывать лентой.

Один раз во Владивостоке мы играли против «Адмирала». И получилось так, что мне все три клюшки порезали перед тренировкой. Я выхожу последний, уже все на льду, я перематываю прям на лавке. Боб Хартли подходит ко мне с наездом: «Не думай, что ты – суперзвезда, и можешь выходить на тренировку последним! Ты должен быть первым!»

Я восклицаю: «Боб, это не я! Каждый раз перед каждой тренировкой мне режут клюшку. Надо мной шутят!»

Три месяца я проводил расследование, кто где остается после собрания, кто что делает. Я был как Шерлок Холмс. Может, это кто‑то из сервисменов? Или вратарь? Первая мысль была на Александра Валерьевича Радулова.

Я приехал из сборной, мы заселились на базу. И я оставил свою форму с клюшками на ресепшн. На следующий день просыпаюсь – они опять порезаны! Первая мысль – кто‑то из тех, кто живет на базе. Потом сообразил, что я же могу посмотреть камеры.

– И что обнаружили? Кто там?

– Александр Андреевич Полунин, Александр Валерьевич Радулов, Рушан Русланович Рафиков.

– Это же ОПГ.

– Чаще всего мне это делал Полунин, а еще двое оказались соучастниками.

– Вы как‑то отомстили?

– У меня есть мысли и заготовки. Но их нужно исполнить в правильный момент, – сказал Сурин.